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İstanbul'a ''BIOCITY'' kurulacak

Tıpta Nobel ödüllü bilim adamlarının yetiştirilmesi amacıyla İşadamı İshak Alaton'un öncülüğünde ''BIOCITY'' isimli bir bilim şehri kurulacak.

İstanbul'a ''BIOCITY'' kurulacak

Tıpta Nobel ödüllü bilim adamlarının yetiştirilmesi amacıyla İşadamı İshak Alaton'un öncülüğünde ''BIOCITY'' isimli bir bilim şehri kurulacak.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 13:23
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İstanbul'a ''BIOCITY'' kurulacak

''BIOCITY İstanbul'' projesinin ilk adımı gelecek ay atılacak.

İshak Alaton, Çatalca'ya kurulacak ''BIOCITY İstanbul'' projesiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin bu alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten 81 yaşındaki iş adamı, ''Bu işe gönül verdim, büyük bir heyecan duyuyorum. Kendimi bu işlerde hep yüreklendiren, ama çizmeden yukarı çıkmayan bir adam olarak gördüm'' dedi.
Girişimsel kardiyoloji alanında tıbbi malzeme üretmek üzere 2006 yılında kurulan  Alvimedica şirketiyle birçok ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Alaton, aynı bölgede Türkiye'nin ve dünyanın ilk biyomedikal meslek lisesinin de gelecek eğitim ve öğretim yılında hizmete açılacağını belirtti.
Çatalca'nın insan kaynağı yönünden şanslı bir bölge olduğunu dile getiren Alaton, kendi adına taşıyacak biyomedikal anadolu meslek lisesinde eğitimin İngilizce olacağını söyledi.
Alaton, ''Bu okulu biz inşa edeceğiz sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'na devredeceğiz. Bunun için 3 yıldır çaba gösteriyoruz. Eylül ayına yetiştirmeye çalışacağız. Gelecek öğretim yılında eğitime başlaması amaçlanıyor'' diye konuştu.
Çatalca'da 400 dönümlük alanda kurulması düşünülen projenin ilk yatırım bedeli yaklaşık 125 milyon dolar olarak öngörülüyor.
Teknokent ile İrlanda'daki modelin bir benzerinin oluşturulması ve beyin göçü tersine çevrilerek Türkiye'ye tıp alanında ilk Nobel ödülünün getirilmesi hedefleniyor.

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 05:31
Anahtar Kelimeler:
İstanbula BIOCITY Kurulacak
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