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İstanbul'da 700 bin kişi kanser taramasından geçti

İstanbul Halk Sağlığı Başkanı Güner, "2014 yılından beri İstanbul'da 700 bin vatandaşımızı kanser taramasından geçirerek 201 kişinin kanser teşhisi erken koyduk." dedi.

İstanbul'da 700 bin kişi kanser taramasından geçti

İstanbul Halk Sağlığı Başkanı Güner, "2014 yılından beri İstanbul'da 700 bin vatandaşımızı kanser taramasından geçirerek 201 kişinin kanser teşhisi erken koyduk." dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:25
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İstanbul'da 700 bin kişi kanser taramasından geçti

İSTANBUL - İstanbul Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, 2014'ten beri İstanbul'da 700 binvatandaşı kanser taramasından geçirdiklerini belirterek, "Bu taramalardan 21 binini riskli olarak tespit ettik ve 201 kişinin kanser teşhisini erken koyduk." dedi.

Güner, yaptığı açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2014 yılında kent genelinde kanserin erken teşhisi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Mobil tarama araçlarında ücretsiz tarama yapılıyor

Belirli kanser türlerinin çeşitli testler sayesinde çok erken dönemde hatta henüz kanser oluşmadan tespit edilebildiğini aktaran Güner, "Halk Sağlığı Başkanlığı olarak ana hedefimiz kişinin sağlığı bozulmadan koruyucu sağlık hizmeti vermek. Zaten kanserde en büyük sloganımız da 'Erken teşhis hayat kurtarır' şeklindedir." diye konuştu.

Vatandaşların, belirlenen yaş sınırları çerçevesinde Aile Sağlığı Merkezleri ve aile hekimlerine başvurarak kanser erken teşhisi için tarama talep etmeleri gerektiğini vurgulayan Güner, "İstanbullular, rahim ağzı kanseri ve bağırsak kanseri taramalarını, Aile Sağlığı Merkezine başvurarak, meme kanseri taramalarını KETEM'lerimiz ve mobil tarama araçlarımızda ücretsiz olarak yaptırabilirler.'' dedi.

"Yapılması gereken şey aile hekimlerinden bu hakların talep edilmesi"

Güner, kanser erken teşhisi taramasının bütün aşamalarını takip ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: 
"Vatandaşlar, taramalarını yaptırdıktan sonra riskli tespit edilen kişilerin hastanedeki randevusunu biz alıyoruz. Yönlendirmesinden tedavisine hepsini takip ediyoruz. Eğer kanser değilse de sonraki aşamalarında da takibe devam ediyoruz. Yaptığımız taramaları online olarak Hacettepe'de 3 hocanın kontrolünden geçiyor. Okunduktan sonra da tekrar bize geliyor. 2014 yılından beri İstanbul'da 700 bin vatandaşımızı kanser taramasından geçirdik. Bu taramalardan 21 binini riskli olarak tespit ettik ve 201 kişinin kanser teşhisini erken koyduk. Taradığımız 700 bin kişinin 650 bini kadın 50 bini de erkek. Bu kişilerin hepsi bizim takibimizde ve tedavimizde. Vatandaşlarımızı tek yapması gereken şey aile hekimlerinden bu haklarını talep etmek. Vatandaşlarımız aile hekimlerine gitsin."

Kanser tarama programlarının kadınlarda 30, erkeklerde 50 yaşında başladığını belirten Güner, 30-65 yaş arası her kadın 5 yılda bir rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası her kadın 2 yılda bir meme kanseri, 50-70 arası her kadın ve erkeğin 2 yılda bir bağırsak kanseri taramalarını yaptırması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Halk Sağlığı Başkanı GünerKanser Taraması
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