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İstanbul'a 100 yataklı göz hastanesi

Hem poliklinik hem de yataklı sağlık hizmeti verilecek İstanbul Beyoğlu Göz Hastanesi'nin ihale sürecinin tamamlandığı bildirildi.

İstanbul'a 100 yataklı göz hastanesi

Hem poliklinik hem de yataklı sağlık hizmeti verilecek İstanbul Beyoğlu Göz Hastanesi'nin ihale sürecinin tamamlandığı bildirildi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 14:47
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İstanbul'a 100 yataklı göz hastanesi

İstanbul, hem poliklinik hem de yataklı sağlık hizmeti verecek 100 yataklı göz hastanesine kavuşacak.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 100 yataklı olarak inşa edilecek İstanbul Beyoğlu Göz Hastanesi için 5 Nisan'da ihale gerçekleştirildi.

Sözleşmesi imzalanıp, ihale süreci tamamlanan ve yer teslimi gerçekleştirilen hastanenin, ruhsat çalışmalarına başlandı.

Modern mimarisiyle dikkati çeken hastane, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak. Hem poliklinik hem de yataklı sağlık hizmeti verilecek hastane 3 blok 9 kat şeklinde inşa edilecek.

Hastanede, 19 tek kişilik, 39 çift kişilik odanın yanı sıra, 10 ameliyathane, 18 genel yoğun bakım yatağı ve 56 poliklinik bulunacak. Projede, 12 araçlık açık, 161 araçlık kapalı otopark planlaması da yapıldı.

AA

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Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüİstanbul Beyoğlu Göz HastanesiGöz Hastanesi
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