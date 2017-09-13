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Isparta Şehir Hastanesi'ne bölgeden büyük ilgi

Isparta'nın yanı sıra çevre illerden de çok sayıda hastaya hizmet veren Isparta Şehir Hastanesi, sağlık alanında bölgede söz sahibi olma yolunda ilerliyor.

Isparta Şehir Hastanesi'ne bölgeden büyük ilgi

Isparta'nın yanı sıra çevre illerden de çok sayıda hastaya hizmet veren Isparta Şehir Hastanesi, sağlık alanında bölgede söz sahibi olma yolunda ilerliyor.

13 Eylül 2017 Çarşamba 12:45
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Isparta Şehir Hastanesi'ne bölgeden büyük ilgi

ISPARTA

Isparta'nın yanı sıra çevre illerden de çok sayıda hastaya hizmet veren Isparta Şehir Hastanesi, sağlık alanında bölgede söz sahibi olma yolunda ilerliyor.

Hastaların sağlıklarına kavuşması için ileri teknoloji kullanılarak yapılan ve anne oteli, gebe okulu, vale, refakat, resepsiyon gibi hizmetleri içerisinde barındıran hastanede bugüne kadar 300 bin poliklinik hastası tedavi edildi.

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gökhan Saçkan, AA muhabirine, Isparta Şehir Hastanesi'nin kısa sürede tanınır hale geldiğini söyledi.

"14 bin civarında da ameliyat gerçekleşti" 

Hastanenin 755 yataklı olduğunu ve bölgenin önemli bir sağlık merkezi olma yolunda ilerlediğini aktaran Saçkan, "Isparta Şehir Hastanemiz, Isparta ve ilçelerimiz dışında Burdur, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak'tan gelen hastalara da hizmet veriyor. Bu özelliğinden dolayı bölgede sağlık merkezi olma yolunda. Mart 2017 yılında açılan hastanemiz şu ana kadar yaklaşık 300 bin poliklinik hastasına baktı. Yine 14 bin civarında da ameliyatın gerçekleştiğini görüyoruz bu hastanede. Bu gerçekleşen ameliyatların çoğu Isparta başta olmak üzere çevre illerden gelen hastalardan da oluşmaktadır." diye konuştu.  

Isparta Şehir Hastanesinin ileri teknolojinin yanı sıra konforunun da çok iyi olduğunu dile getiren Saçkan, şöyle devam etti:

"Bizim önceliğimiz hastalarımıza mahcup olmamamız ve bu süreçteyken onlara konfor, teknoloji ve tıbbi yönden en güzel hedeflediğimiz tedaviyi verebilmektir. Bu amaçla yaptığımız çalışmalar verim alıyor. 12 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımız da hastanemizde incelemelerde bulundu, hastalarımızı ziyaret etti. Açılan yeni birimlerimizi gördü ve memnuniyetlerini ifade ettiler. Biz hastalarımıza karşı mahcup olmadığımız için mutlu olduk, amacımız hem konforda hem teknolojik hem de tıbbi yönden bu aşamaları geliştirerek devam etmek, mükemmeli yakalamak olacaktır. Bu çalışmalar her zaman devam edecektir." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Isparta Şehir HastanesiIlgi
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