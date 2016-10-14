Islak mendil almadan önce bir kez daha düşünün!

Fresh’n Soft Islak Temizlik Mendilleri; alkol ve boya içermeyen formülüyle hijyenik, kaliteli ve sağlıklı bir kullanım sağlıyor

Tüm dünyada ve ülkemizde, özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda kullanılan ıslak mendiller, uygun içerik ve şartlarda üretilmediği taktirde, ciltte kızarma, şişme, kabuklanma, kabarcık ve ince çatlaklar gibi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Raf ömrünü artırmak için eklenen paraben maddesi de ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir.

Bu anlamda çocuklarımızın sağlığı için ıslak mendil kullanırken içeriklerine özellikle dikkat etmeli ve güvenilir markaların ürünlerini tercih etmeliyiz.

Sağlığımızı tehdit eden, hijyen koşullarına uygun olmayan durumlar için hızlı ve acil bir çözüm olan ıslak mendiller, aynı zamanda sahip olduğu özellikleriyle de güven vermeli. Fresh’n Soft, Mendix ve Medifresh markaları ile Bebek Bakım, Kişisel Bakım, Günlük Bakım ve Medikal Temizlik kategorilerine yönelik ıslak mendil üreticisi Kardeşler Uçan Yağlar, tüm ürünlerini kalite ve hijyen koşullarını dikkate alarak geliştiriyor. Firma; kaliteli, güvenilir ürünleriyle halk sağlığını önemsemeyen ıslak mendil üretici ve dağıtıcılarına karşı yıllardır kalitesini sürdürerek ilerliyor.

Fresh’n Soft’un tüm ürünleri dermatolojik ve mikrobiyolojik teste tabi tutuluyor

Sağlık ve hijyen koşullarına uygun olmayan ortamlarda üretilen, laboratuvar testleri, ürün araştırmaları ve yeterlilik testlerinden geçmemiş ürünler uzun vadede sağlığınıza ciddi boyutta zararlar verebilir.

Kardeşler Uçan Yağlar; en iyi üretim koşullarının sağlanması amacıyla dünyadaki son gelişmeleri takip edip, teknolojik alt yapı yatırımları ile yenilikçi AR-GE çalışmaları yaparak Fresh’n Soft, Mendix ve Medifresh markalarının ürün gamını zenginleştiriyor.

Tüketici sağlığına önem veren firma, Fresh’n Soft çalışanlarına periyodik olarak GMP, hijyen, kalite ve ilgili bir çok eğitimleri periyodik olarak verilmektedir. Fresh’n Soft ürünleri için tüm bakanlık kayıtları ve gereklikleri yerine getirilmiş durumdadır. Örnek: makyaj ürünleri için oftalmolojik test, tüm ürünler için dermatolojik test, paraben içermez, alkol içermez testleri, challenge testler v.b.

Uygulanan güvenlik testleri, firmanın kendi mikrobiyoloji laboratuvarında yapıldığı gibi, ayrıca üniversite ve özel laboratuvarlar tarafından üretim, hava, ekipman, ortak kullanım alanları personel el kıyafetleri konuları dikkate alınarak yapılmakta, ürün güvenlik değerlendirmeleri ise bağımsız kuruluşlara yaptırılarak ilgili raporlar alınmaktadır.