İnsülin direnci ve Alzheimer bağlantılı olabilir

ANKARA



İnsülin direncinin Alzheimer riskini artırabileceği belirlendi.

ABD'deki Iowa Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, insülin direnci ile Alzheimer riskinin artması arasında güçlü bir bağlantı bulunduğunu gösterdi.

Bilim adamları, ortalama 60 yaşındaki 150 kişinin beyin görüntülerini inceledi.

İnsülin direnci ne kadar fazlaysa Alzheimer riskinin o kadar arttığı ortaya çıktı.

İnsülin direnci nedeniyle beynin hafızaya ilişkin bölgesinin yeterince şeker kullanamadığını ve işlevini tam anlamıyla yerine getiremediğini belirten bilim adamları, ilk kez böyle bir bağlantının saptandığına dikkati çekti.

Bilim adamları, sonuçların Alzhmeir'ın daha iyi anlaşılması ve riskin azaltılmasına ışık tuttuğunu vurguladı.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Nöroloji Derneği'nin dergisinde yayımlandı.