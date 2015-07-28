Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İnsülin direnci ve Alzheimer bağlantılı olabilir

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, insülin direnci ne kadar fazlaysa Alzheimer riski o kadar artıyor.

İnsülin direnci ve Alzheimer bağlantılı olabilir

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, insülin direnci ne kadar fazlaysa Alzheimer riski o kadar artıyor.

28 Temmuz 2015 Salı 10:52
785 Okunma
İnsülin direnci ve Alzheimer bağlantılı olabilir

ANKARA

İnsülin direncinin Alzheimer riskini artırabileceği belirlendi.

ABD'deki Iowa Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, insülin direnci ile Alzheimer riskinin artması arasında güçlü bir bağlantı bulunduğunu gösterdi. 

Bilim adamları, ortalama 60 yaşındaki 150 kişinin beyin görüntülerini inceledi.

İnsülin direnci ne kadar fazlaysa Alzheimer riskinin o kadar arttığı ortaya çıktı.

İnsülin direnci nedeniyle beynin hafızaya ilişkin bölgesinin yeterince şeker kullanamadığını ve işlevini tam anlamıyla yerine getiremediğini belirten bilim adamları, ilk kez böyle bir bağlantının saptandığına dikkati çekti. 

Bilim adamları, sonuçların Alzhmeir'ın daha iyi anlaşılması ve riskin azaltılmasına ışık tuttuğunu vurguladı.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Nöroloji Derneği'nin dergisinde yayımlandı.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2015 14:49
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - İnsülin Direnci Ve Alzheimer Bağlantılı Olabilir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ