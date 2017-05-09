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'İnme merkezleri' hayat kurtarıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Nöroloji İnme Merkezinde, zamana karşı yarışılarak hastanın ölümü ya da kalıcı sakatlığının engellenmesine çalışılıyor.

'İnme merkezleri' hayat kurtarıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Nöroloji İnme Merkezinde, zamana karşı yarışılarak hastanın ölümü ya da kalıcı sakatlığının engellenmesine çalışılıyor.

09 Mayıs 2017 Salı 15:10
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'İnme merkezleri' hayat kurtarıyor

SAMSUN -  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kısa süre önce kurulan Nöroloji İnme Merkezinde, hastanın ölümü ya da kalıcı sakatlığının önlenmesi için zamanla yarışılıyor.

Sağlık Bakanlığınca hastanelerde oluşturulmaya başlanan bu merkezlerde, inme sonrası hastaya erken saatlerde müdahale edilerek, ölüm veya kalıcı sakatlığın engellenmesi için görev yapılıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Özkan, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığına bağlı üçüncü inme merkezini kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gerekli altyapıyı tamamlamalarının ardından merkezin 21 Şubat'ta hizmet vermeye başladığını anlatan Özkan, insanlarda ölüm ve ciddi sakatlıklara neden olan inmenin, ülke ekonomisini de zarara uğrattığını belirtti.

Özkan, merkezin etkin hizmet verebilmesi için gerekli donanıma sahip olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde ölümlerin ikinci en önemli nedeni inme, sakatlıklara ve çok ciddi iş kayıplarına neden oluyor. Bu yapılanmayla, inme başladığı anda yaklaşık 4,5 saat içinde gerekli müdahale yapılırsa, sakat kalacak veya ölecek bir kişi herhangi kayıp olmaksızın yeniden hayata kazandırılmış olacak. Toplardamardaki sorun için ilk 4,5 saat, atardamardaki sorun için ise ilk 6 saatin önemi büyük." ifadelerini kullandı.

Bu tip merkezlerin sayısının artırılması gerektiğine işaret eden Özkan, şöyle konuştu:

"Bu çok boyutlu bir hizmet. Bunun 1. basamak hekimlik aşaması var. Hasta ve hasta yakınlarının bilinçlendirilmesi aşaması var. Bizim buradaki organizasyonumuzda dakikaların hızlı bir şekilde kazanılması aşaması var. Hastanın hayata kazandırılması ve bir kayba uğramaması için zamanla yarışıyorsunuz. Bu zaman içerisinde kişiye müdahale ettiğiniz zaman, o kişinin hayatının ve fonksiyonlarının kaybını engelliyorsunuz. O kişinin üretken olduğu noktada üretimini sürdürmesini ve hayatına yüksek standartlarda devam edebilmesini sağlıyorsunuz."

Özkan, Türkiye'de kurulan nöroloji yoğun bakım ve inme merkezlerinin, dünyadakilerle aynı seviyelerde olduğunu belirtti.

İnmenin, nüfusun ve yaşlı sayısının artmasıyla görülme sıklığının yükselebileceğine işaret eden Özkan, bu açıdan da merkezin önem taşıdığını kaydetti.

"İlk 6 saat çok önemli"

Merkezin sorumlusu, girişimsel nöroloji uzmanı Çetin Kürşad Akpınar ise inmenin çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Ölüm ve sakatlıklara neden olan bu sorunun çözümü için Sağlık Bakanlığının önemli adımlar attığını vurgulayan Akpınar, "Bu merkezlerin çoğaltılmasıyla ölüm ve sakatlık olayları ciddi oranda azalma gösterecektir. Amacımız bu merkezde damar tıkanmasına bağlı inme geçiren hastalara faydalı olmak." dedi.

Akpınar, Türkiye'de yılda 200 bin inme vakasının görüldüğünü, Samsun'da ise bu rakamın 3 bin civarında olduğunu dile getirerek, "Amacımız, ilk 6 saat içinde başvurabilen, kol bacak güçsüzlüğü ve konuşma bozukluğu gelişen hastalarda inme damar tıkanmasına bağlı olarak gelişmişse, bu merkezde uygun tedaviyi uygulayarak hastayı yakın şekilde izlemek ve sağlığına kavuşmasını sağlamaktır." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İnme MerkezleriHayatSağlık
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