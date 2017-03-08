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İnme cerrahisi yöntemi

Zafer Toprak’ın özel haberi için tıklayınız...

İnme cerrahisi yöntemi

Zafer Toprak’ın özel haberi için tıklayınız...

08 Mart 2017 Çarşamba 16:32
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İnme cerrahisi yöntemi

İnme cerrahisi yöntemiyle şah damarı felçli hastaların iyileşme oranı arttı..

Özel Haber / Zafer Toprak

İSTANBUL - DAS  Damar Sağlığı ve Yaşam Merkezi ile damar tıkanıklığı tedavisine yeni bir yaklaşım İstinye Üniversite Hastanesi DAS-Damar Sağlığı ve Yaşam Merkezi, vasküler cerrahi alanının önde gelen hekimlerinden Prof. Dr. Yusuf Kalko'nun yönetiminde faaliyetlerine başladı.  

Merkezin açılış toplantısına ekonomi, siyaset dünyasından üst düzey isimler ve bürokratların yanı sıra alanında uzman doktorlar ve Prof. Dr. Kalko'nun yaptığı ameliyatlarla sağlığına kavuşan hastalar da katıldı. Toplantıda geliştirdiği yeni tekniklerle ilgili bir de sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Kalko, ameliyatını gerçekleştirdiği hastalara yönelik tedavi yöntemlerini ayrıntılarıyla anlattı. Diğer yandan Prof. Dr. Kalko’nun hastaları da tedavi süreçlerine ilişkin deneyimleri açılışa katılanlara aktardı.
“4 yılda 500 hasta yeni vasküler cerrahi girişimlerle sağlığına kavuştu” Son 4 yılda değişik derecelerde şah damarı kaynaklı felç geçiren 500 hasta, uygulanan vasküler cerrahi yöntemleriyle yeni ve daha konforlu bir yaşam şansı yakaladı. Prof. Dr. Yusuf Kalko, bu alandaki çalışmalarını önümüzdeki dönemde İstinye Üniversite Hastanesi bünyesinde sürdürmeye devam edecek. 

DAS - Damar Sağlığı ve Yaşam Merkezi; İnme Cerrahisi, Minimal İnvaziv Damar Cerrahisi, Doğumsal Damar Anomalileri ile Diyabetik Ayak ve Varis Tedavileri olmak üzere beş ayrı bölümden oluşuyor. Merkezde Prof. Dr. Yusuf Kalko’nun yönetiminde; invazif radyoloji ve radyoloji, anestezi ve reanimasyon, nöroloji, enfeksiyon hastalıkları, kardiyoloji, beslenme- diyetetik ve endokrinoloji branşlarından 5 hekim görev yapacak. 

Çağımızın vebası olarak tanımlanan damar hastalıkları her geçen gün daha tehlikeli boyutlara ulaşarak genç yaştaki pek çok insanda da görülmeye başlandı. 

Kalp krizi, şah damarı kaynaklı inmeler, bacak damarı tıkanıklığına bağlı kangrenler en sık görülen damar sorunları arasında yer alıyor. Ölüme sebebiyet verebilecek bu hastalıklar, erken tanı ve doğru müdahale ile tedavi edilebiliyor dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Inme Cerrahisişah Damarı FelçDamar SağlığıDASProf. Dr. Yusuf Kalko
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