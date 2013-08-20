İlk şehir hastanesinin temeli atıldı

YOZGAT

Kamu-özel ortaklığı ile yapılan ilk şehir hastanesinin temel atma töreni Yozgat'ta gerçekleştirildi. Törene, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Toplam 275 milyon TL'lik özel sektör yatırımı ile yapılacak Yozgat Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 75 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek.

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, törende yaptığı konuşmada, Yozgat’ta bu proje ile tarihinde tek seferde en büyük yatırımın temelinin atıldığını belirterek, böylesi bir günü yaşıyor olmanın sevincini duyduğunu ifade etti.

2003 yılından itibaren AK Parti hükümetlerinin insan odaklı, insanı merkeze alan çözüm siyaseti prensibiyle ciddi hizmetler gerçekleştirdiğini dile getiren Müezzinoğlu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını benimseyerek sağlık alanında da önemli hamleler yaptıklarını bildirdi.

Müezzinoğlu, hizmet kalitesini sürekli arttırdıklarını vurgulayarak, "Bu uygulamalardaki başarımız sadece halkımızın değil uluslararası sağlık otoritelerinin de takdirini kazandı. Hedefimiz, bu çıtayı daha yukarılara çıkarmak, hasta ve çalışan memnuniyet düzeyimizi arttırmak ve sürekli kılmaktır" diye konuştu.

"Sağlık birimlerinin kalitesi, ülkenin sağlığa verdiği önemi en iyi gösteren hususlardır"

Müezzinoğlu, dünya geneline bakıldığında gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri dahil olmak üzere birçok alanda özel sektörle işbirliğine gittiğini dile getirdi.

Türkiye'nin kalkınma politikalarında özel sektörün yatırımlarına ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda, şehir hastaneleri gibi büyük projelerin uygulanması için özel sektörün sermaye ve yönetim dinamiklerinden yararlanarak, daha etkin bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Zaten kamu ya da özel teşebbüsler, vatandaşa kaliteli hizmet üretmek, sorunlara zamanında çözüm sunmak için vardır.

Sağlık hizmetlerinin ertelenemez olması; sunulan hizmetin kaliteli ve güvenilir olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, hastane ve benzer sağlık birimlerinin kalitesi, bir ülkenin sağlığa verdiği önemi en iyi gösteren hususlardır. Bu anlamda hastanelerin etkin ve verimli çalışabilmesi, kaliteli sağlık hizmeti sunması büyük önem taşımaktadır.

Hedefimiz kamu özel işbirliği modelinin de katkısıyla sağlık hizmet bölgelerine en uygun yatırımları geçekleştirmektir. Böylece bölge merkezli illerimiz öncelikli olmak üzere büyük ölçekli entegre hizmet imkanları sağlayan modern şehir hastaneleri kurmuş olacağız. Nitelikli bu merkezler sayesinde hastalarımız bölgelerinde, şehirlerinde tedavi olacak, başka bir merkeze gitmek zorunda kalmayacaktır. Sağlık Bakanlığı olarak bunu mümkün kılmak için bu uğurda gereken gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ

Bozdağ da törende yaptığı konuşmada, Türkiye’de sağlıkta büyük dönüşümler yaşandığının altını çizerek, “Biz iktidara geldiğimizde köylere ambulanslar torpille giderdi. İktidarda olanlardan yakını varsa oraya ambulans giderdi. Ama şimdi Sayın Bakanım sizin sayenizde, ortaya koyduğunuz sağlıkta büyük dönüşüm projesi sayesinde, köyüne, mezrasına, dağına taşına arabaların dahi gitmediği yere çaresiz vatandaşımızın ayağına devletin ambulansı, hekimi, hemşiresi hep beraber gidiyor. Eczanelere giremeyen insanlarımız vardı. Şimdi kapılar herkese açıldı. Vatandaşlarımız acısıyla kuyrukta bekliyordu. Şimdi kuyruklar bitti" dedi.