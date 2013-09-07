İlik bankası çalışması devam ediyor

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Ticaret Odası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"Tam gün konusunda düşünceleriniz nedir? İki ileri, bir geri pozisyonunda bir durum söz konusu. Bu konuda son durumu alabilir miyiz" sorusuna Bakan Müezzinoğlu, şu yanıtı verdi:



"İki ileri, bir geri şeklindeki bir cümleyi kabul etmiyorum. Çapa, Cerrahpaşa merkezli baktığımızda bir farklı noktada ortak alan buluyoruz. Türkiye geneline baktığımızda bir farklı noktada ortak bir nokta yakalayabiliyoruz. Biz bir taraftan yalnız bugünkü koşulları değerlendirerek değil, önümüzdeki 10 yıl ve 20 yılı da kurduğumuz yapı, düşündüğümüz geliştirmek istediğimiz yol haritası, bir sürdürülebilir olmalı, iki geliştirilebilir olmalı. Açıkcası tam gün devam etmeli bizim de kanaatimiz bu. Tam gün devam etmeli, bizim hocalarımız kendi kurumlarıyla birlikte büyümeli gelişmeli. Zaten hocamız belirli vasıfları kabiliyetleri yakaladıysa o kurumumuzla birlikte yakaladı. Dolayısıyla tam günden bir geri adım atma söz konusu değil."



Müezzinoğlu, hocaların mesai sonrası aktif olarak çalışmak istediklerini de belirterek, şöyle devam etti:



"Mesaiden sonra saat 17.00'den sonra cumartesi-pazar, gece, her türlü dışarıda yapabileceği tüm faaliyetlerini üniversitesinde yapsın buradan gelir elde etsin, bu geliri kurumla birlikte paylaşsın. Dolayısıyla hocalarımızın mesaiden sonra tam günden sonra yine kendi kurumlarında çalışabilmeleri için yasal düzenlemeyi oluşturduk. Meclis kapanmadan çıkarmak istedik ama yoğunluk dolayısıyla ekim ayına kaldı. İnşallah ekim ayında meclisin ilk çıkaracağı kanun tasarılarından biri bu olacak. Dolayısıyla Ekimin 15'ine kadar biz bunu tamamlamış olacağız."



Kimyasal tehdit



"Kimyasal tehlikeye karşı alınan somut önlemleri anlatabilir misiniz" sorusu üzerine Müezzinoğlu, kimyasal silah kullanımıyla ilgili nisan ayından bu yana şüpheler olduğunu bildirdi.



Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu kapsamda Türkiye'ye inceleme için geldiğini kaydeden Müezzinoğlu, "Biz bu anlamda dinamik bir şekilde gerek olayların seyrini takip etmekte gerekse önlem anlamında gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu tedbirlerin detayları anlamında kamuoyuna hangi gün hangi bilgiyi vermemiz gerekiyorsa o gün o bilgiyi de veririz" dedi.



Aile hekimlerinin nöbet tutması



"Aile hekimlerinin acilde nöbet olayı var bu konuda sonuçta nereye gelindi" sorusu üzerine Müezzinoğlu, şöyle konuştu:



"İlkesel duruşumuzu önce sizlerle paylaşayım. Bizim sağlık hizmetleri sunumunda beklediğimiz nedir? İhtiyacım olduğunda hekimime ulaşabileyim. Yani 24 saat, yani bayram, yani tatil, yılbaşı. Bir sağlık çalışanı 24 saatlik bir hizmet mesleğinin mensubudur. 'Artık nöbet tutmam' anlayışının meslekte yeri yok. Önce o konuda sağlık çalışanlarıyla hemfikir olmamız lazım. İster hemşirelerimiz, ister ebelerimiz, ister doktorlarımız ne olursa olsun nöbetsiz bir sağlık hizmeti sunumunun olmayacağını kabullenmeleri gerekir."



İlik bankası kurulması



Müezzinoğlu, bir gazetecinin, "Efe Cömert'in ölümünün ardından ilik bankası yeniden gündeme geldi. İlik bankası ne zaman kurulacak, çalışmanız var mı?" sorusuna ise "Çalışma var devam ediyor. Bu çok stratejik, altyapısı çok güçlü olması gereken bir alan dolayısıyla bilimsel çalışmalar ve değerlendirmeler iki ay sonra bitecek noktada değil. Ama bakanlık olarak bu konuda çalışmaları devam ettiriyoruz. Biz de bu anlamda Türkiye'nin güçlü olmasını arzu ediyoruz" yanıtını verdi.



