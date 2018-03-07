'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'

Girişimsel kardiyoloji alanında faaliyet gösteren Alvimedica'nın Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, ilaçlı stenti Türkiye'de üreteceklerini ve bu konuda dışa bağımlılığı azaltacaklarını söyledi.

Alaton, kadının iş hayatındaki rolü ve şirketin yeni yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kadınların iş hayatına katılımını destekleyici çalışmaların, para kazanmaktan çok daha motive edici olduğunu ifade eden Alaton, bu etkinliklere destek verdiğini söyledi. Alaton, kadınların kendi potansiyelinin farkına varması gerektiğine vurgu yaparak, "Kadınlar, kendi potansiyelinin farkına zorluk anında, ailede bir problem olunca, çocuklarına yalnız bakmak zorunda kalınca varıyor, o zaman içindeki o müthiş şey uyanıyor ve görüyor ki yapabilir. Ama nedense zorluk anında bunu yapabiliyor." diye konuştu.

Alaton, Türkiye'de daha önce kadınların ailedeki görev dağılımındaki rolünün evde çalışmak olduğunu belirterek, iki maaşa ihtiyaç duyuldukça kadınların da evin dışına çıktığını ifade etti.

Para kazanan kadınların kendilerini daha güçlü hissettiğini, daha güçlü hisseden kadınların da ailedeki rolleri paylaşmak istediğini aktaran Alaton, özellikle çocuk yetiştirmede yüzde 50 anneye, yüzde 50 babaya iş düştüğünü, bu yüzden daha güçlü ve eşit bir toplum için kadınların ekonomik bağımsızlığını çok önemsediğini kaydetti.

"Türkiye'den ciddi bir ihracata başlamak istiyoruz"

Şirketin yatırımlarına yönelik de değerlendirmede bulunan Alaton, Alvimedica'nın Hırvatistan'ın Split kentinde hastane projesinde sona gelindiğini aktardı. Alaton, "Sadece onu bir kalp hastanesi olarak düşünürken şimdi formatını değiştirdik. Alanında en iyi olan, sadece estetik değil, başka alanlarda da genel servis veren bir hastane olacak. Orada bölge olarak çok eksiklikler var. Özel hastane yok. Split, aynı zamanda turist çeken bir yer. 10 milyon turist alıyor senede. İyi bir yer olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Hastanenin aynı zamanda, hastaları Türkiye’ye çekebilmek amacı taşıdığını belirten Alaton, 2018'de en büyük hedeflerinin ise Alvimedica'nın ikinci fabrikasını bitirmek ve stentlerin tamamını Türkiye’de yapmak olduğunu söyledi.

Alaton, stentlerin halen İtalya'daki fabrikalarından geldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Teknoloji transferini gerçekleştirmek ve Türkiye’den ciddi bir ihracata başlamak istiyoruz. Şu anda 70 ülkeye satıyoruz. Zaten Türkiye’nin kendisi çok büyük bir stent ithalatçısı ve bu paralar yurt dışına gidiyor. Türkiye'de kateter ve balon yapıyoruz, belli stentleri de yapıyoruz ama bizim yapmak istediğimiz stent, ilaçlı stent, onu burada yapacağız. Şu anda Türkiye’ye gelen bütün ilaçlı stentler yurt dışından ithal ediliyor. Doktor, '150 liraya Çin stenti de var, 4 bin liraya Amerikan stenti de var, 7 bin liraya bilmem ne var' diyor. Bizim stentimiz dünya standartlarının üstünde çünkü klinik araştırmalarla diyabet hastalarında daha iyi çalıştığını ispat ettik. Çok daha mantıklı fiyatları olacak. Mühim olan Türkiye’nin dışa bağımlılığının azaltılması."