'İlaç tedariki sorununun nedeni, avro kurunun güncellenmemesi'

Tüm Eczacı İşveren Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, TEİS Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşTU.

Saydan, Türkiye'de ilaç tedarikinde yaşanan sorunların maalesef hızla ve artarak devam ettiğini belirterek, eczane eczacılarının, büyük bir sabırla firmaların depo kanalı ile eczanelerine gönderdiği sınırlı sayıdaki tevzi ilaçları vatandaşlara vererek, ilaç hizmetini sürdürmeye çalıştıklarını belirtti.

Saydan, "Sağlık Bakanının tasarruf gerekçesiyle sağlık hizmetinde aksamaya müsamaha göstermeyecekleri şeklindeki açıklamasında da belirttiği üzere, Sendika olarak biz de sağlık ve tedavide tasarruf olamayacağını ve bu uygulamanın devletimize daha maliyetli olacağı kanaatindeyiz." diye konuştu.

İlacın, tedavinin olmazsa olmazı olduğunu belirten Saydan, "İlaç tedarikinde yaşanan sorunların temel nedeni, ilaç fiyatı hesaplamasında kullanılan avro kurunun yeni yıla kadar güncellenmeyecek olmasıdır." dedi.

Saydan, İlaç Fiyat Kararnamesi'ne göre, ilaç fiyatlandırmasında avro kuru belirlenirken, bir önceki yılın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının günlük avro satış kuru gerçekleşmesinin esas alındığını, yıllık ortalama avro değerinin yüzde 70 uyarlama katsayısı ile çarpılarak belirlendiğini aktardı.

Saydan, bulunan rakamın, ilacın fiyatının belirlenmesinde kullanıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Ülkemizdeki güncel avro kurunun 6,5 lira civarında olduğu göz önünde bulundurulduğunda, özellikle ithal ilaçların ülkemize girişinde firmaların neden isteksiz davrandığı ve zorlandığı çok net şekilde anlaşılacaktır. Yerli ilaç sanayimizde ilaç etken maddeleri yurt dışı kaynaklı tedarik edilmekte ve avrodan etkilenmektedir. Tedarik sorununa rağmen eczacılarımız, ürünü temin etmeye çalışmaktadır. Bugün eczanelerimiz, enjektörleri, şeker ölçüm striplerini, insülin enjektör uçlarını zararına da olsa vatandaşına vermektedir. Bu yüzden yeni yıl beklenilmeden avro kurundaki gerekli güncelleme bir an önce yapılmalı ve yürürlüğe konulmalıdır. Tüm bu gelişmeler sonucu bazı ilaçların tedarikinde sorunlar ortaya çıkmış durumdadır."

"Aşı tedarikinde zorlanıyoruz"

En çok bilinen ve kolay ulaşılabilen ağrı kesicilerin temininde bile sıkıntı yaşadıklarını belirten Saydan, ilaçları eczanelerde bulamayan vatandaşların bakkallarda, benzinliklerde güvenilir olmayan sahte ürünleri alarak sağlıklarını bozmalarından endişe ettiklerini dile getirdi.

Grip salgınlarını önlemek için sonbahar aylarında kullanılan grip aşılarının da depolardan eczanelere az sayıda gönderildiğini, hatta depolarda da yeterli sayıda bulunmadığına işaret eden Saydan, "Türkiye'de olası bir salgın vakasına karşı talebi karşılayacak yeterli miktarda aşı bulunmasında güçlük çekiliyor. Ayrıca risk grubundaki kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için de tehlikeli bir süreç bizi bekliyor. Bu durum, biz eczacılardan kaynaklanmıyor. Yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm getirmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İlaç depoları vadelerini geri çekiyor

Saydan, depoların ekonomik sorunları neden göstererek, eczanelere verilen ödeme vadelerini geri çektiklerini de dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ecza depolarının, ilaç firmalarından aldıkları vadeleri yıllardır eczanelerimize aynı şekilde yansıttığı gerçeği biliniyorken, depoların vadeleri geri çekme kararlarını algılamakta zorlanıyoruz. Zaten kendi sermayeleri ile hizmet vermeye çalışan, devamlı işletme giderleri yükselen eczanelerimiz, oldukça müşkül durumdadır. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığının devreye girmesini ve meslektaşlarımızı iflasa kadar sürükleyecek olan bu yanlış uygulamadan ecza depolarını vazgeçirmesini talep ediyoruz."

"İller arası takas yasağının kaldırılmasını talep ediyoruz"

Türkiye'deki ilaç tüketiminin bölgelere hatta şehirlere göre değişiklik gösterdiğini belirten Saydan, bazı illerde bulunmayan ilaçların, başka illerde hala bulunabildiğini ama eczanelerin bu durumdan yararlanmadığını söyledi.

Kanuna aykırı olmadığı halde yönetmelik ile iller arası takas uygulamasının kaldırıldığını, bunun da vatandaşı zora soktuğunu savunan Saydan, "Bu engelin kaldırılması, özellikle sıkıntı yaşadığımız bu süreçte ilaç ve eczacılık hizmetimize kolaylık sağlayacaktır. Yıl sonunda ilaç sıkıntısı yaşanmaması, piyasada bulunan ilaçların efektif kullanımının sağlanması için iller arası takas yasağının kaldırılması gerekmektedir." dedi.

404 ilaç türünde indirim

İlacın, sağlıklı bir yaşamın şartı olduğunu ancak döviz kurunun yükselmesinden en çok etkilenen meslek grupları arasında yer aldıklarını, ayrıca enflasyonla da mücadele ettiklerini belirten Saydan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Reel değerlerle uyuşmayan avro kuru nedeniyle karlılığın düşürüldüğü son nokta eczanelerdir. Artan faizler nedeniyle vadeleri kısıtlananlar eczacılardır. Kamu kurum iskontosunu uygulamayan firmalara yaptırım uygulanmadığı için onlarca kalem ürünü zarar ederek satan eczacılardır. İlaç dışı ürünler ve mamalar döviz kuru değişiminden çok daha fazla oranda zam alırken stoklarındaki ürünleri aralık ayındaki fiyat düşüşleri ile zarar ederek, satmak zorunda olan yine eczacılardır. Aralık ayında 404 kalemde yüzde 76'ya varan oranlarda indirim yapılacak. Bu durum zaten bulunamayan ilaçların tedarikini daha da zorlaştıracaktır."

Saydan, eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak, meslektaşların vatandaşlara 7 gün 24 saat, tüm olumsuz koşula rağmen ilaç hizmeti verebilmek için çalıştığını, bu konuda yaptıkları fedakarlıkları bilmelerini arzu ettiklerini söyledi.