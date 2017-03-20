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İlaç alerjisine 'anında müdahale' hayat kurtardı

Konya'da üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle gittiği hastanede damar yolundan antibiyotik verilen hasta, alerjik reaksiyona bağlı olarak kalp krizi geçirdi. Zamanında müdahaleyle hayata dönen hasta, anjiyo yapıldıktan sonra taburcu edildi.

İlaç alerjisine 'anında müdahale' hayat kurtardı

Konya'da üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle gittiği hastanede damar yolundan antibiyotik verilen hasta, alerjik reaksiyona bağlı olarak kalp krizi geçirdi. Zamanında müdahaleyle hayata dönen hasta, anjiyo yapıldıktan sonra taburcu edildi.

20 Mart 2017 Pazartesi 11:57
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İlaç alerjisine 'anında müdahale' hayat kurtardı

Konya'da bir kişi, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle gittiği hastanede damar yolundan antibiyotik verildikten hemen sonra alerjik reaksiyon nedeniyle kalp krizi geçirdi.

Hasta, zamanında yapılan müdahaleyle hayata döndü.

İsmail Öz'e (67) üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanenin acil servisinde damar yolundan antibiyotik verildi. Alerjik reaksiyona bağlı kalp krizi geçiren Öz'ün, büzüşen kalp damarları normal haline döndürülerek rahatlaması sağlandı. Öz, talebi doğrultusunda düzenli kontrollerinin yapıldığı Farabi Hastanesine sevk edildi. Anjiyo yapılan hasta, taburcu edildi.

"Enteresan ve nadir bir durum"

Hastanenin kardiyoloji uzmanı Dr. Murat Sakallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce kalp krizi geçiren hastaları İsmail Öz'e iki stent takıldığını söyledi.

O zaman kalp krizini alerjinin tetiklediğinden emin olamadıklarını aktaran Sakallı, son kalp krizinde hastaya alerjik reaksiyona bağlı kalp krizi teşhisinin konulduğunu dile getirdi.

Karşılaşılan durumun çok enteresan ve nadir olduğuna işaret eden Sakallı, şunları kaydetti:

"Hasta bize geldiğinde biraz rahatlamıştı. İlaçlara bağlı alerjik reaksiyon sonrası kalp krizi, tıp literatüründe nadir görülen bir durum. Alerjik reaksiyona bağlı kalp krizi ihtimali milyonda bir, ölme riski ise üç milyonda birdir. Alerjik bünyeli ve alerjisi olanların özellikle antibiyotik, ağrı kesici, hatta kan sulandırıcı özelliği bulunan ilaçları mutlaka dikkatli kullanmalıdırlar. Gereksiz ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Özellikle antibiyotiğe bağlı alerjik reaksiyonlar sonrası kalp krizi olabileceği, bilim dünyasının çok üzerinde durduğu ve önemsediği bir konudur."

Sakallı, hastaya hastanede kalp krizi geçirdiği için anında müdahale edildiğini, bu rahatsızlığın evde olması halinde hastanın kaybedilebileceğini söyledi.

"Ölüp, yeniden dirildim"

İsmail Öz ise antibiyotik verildikten sonra her şeyin birden geliştiğini ifade etti.

Kendisinden geçtiğini, çarpıntılarının arttığını aktaran Öz, "Sanki, ölüp yeniden dirildim. Çok şükür şimdi iyiyim." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Konyaüst Solunum Yolu EnfeksiyonuSağlıkKalp KriziAntibiyotikAlerjik Reaksiyon
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