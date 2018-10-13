Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96657
ALTIN
230.218
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7403
EURO
6.8595
Hindistan'da domuz gribi 56 can aldı
Hindistan'da domuz gribi 56 can...
Kütahya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü
Kütahya'da yolcu otobüsü ile kamyonet...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Van'da uyuşturucu operasyonu 
Van'da uyuşturucu operasyonu 
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

İki günlük Güneş bebeğin damarı stentle açıldı

İzmir'de doğduktan bir gün sonra kalbine stent takılan Güneş bebek, bir süre daha hastanede kaldıktan sonra annesine kavuşacak.

İki günlük Güneş bebeğin damarı stentle açıldı

İzmir'de doğduktan bir gün sonra kalbine stent takılan Güneş bebek, bir süre daha hastanede kaldıktan sonra annesine kavuşacak.

13 Ekim 2018 Cumartesi 15:20
0 Okunma
İki günlük Güneş bebeğin damarı stentle açıldı

İzmir'de kalp damarı kapalı dünyaya gelen Güneş bebek, doğumundan bir gün sonra takılan stentle sağlığına kavuştu.

Gülistan Durmuş, 29 Eylül'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ege Doğumevinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi, aile bebeklerine "Güneş" adını verdi.

Doğumunun ikinci gününde taburcu etmeye hazırladıkları Güneş bebeğin nefes almakta zorlandığını ve vücudunun morardığını fark eden doktorları, onu hemen yoğun bakım ünitesine aldı.

Tetkiklerde bebeğin kalbinden akciğerine giden bir damarın kapalı ve kalbinin delik olduğu tespit edilince operasyon kararı alındı.

Prof. Dr. Nazmi Narin başkanlığındaki ekip, 2 günlük bebeğin şah damarından girerek doğum sonrası kapanan damarı stentle açtı.

Böylece rahat bir şekilde nefes alması sağlanan Güneş bebek, kuvöze alındı.

Bir süre daha hastanede kalacak olan Güneş bebek, tedavisinin ardından evine gidecek ve 1 yaşına geldiğinde delik olan kalbi için operasyondan geçecek.

Prof. Dr. Nazmi Narin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stenti kasıktan yerleştirmeyi planladıklarını ama bebeğin damarlarının buna uygun olmadığı için hibrid tekniğiyle boyunda bulunan şah damarından girerek operasyonu tamamladıklarını söyledi.

Bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını vurgulayan Narin, "Operasyon yapılmasaydı Güneş bebeğin nefes alamadığı için kısa sürede hayatını kaybetme durumu vardı. Kalpteki kan akciğere pompalanamıyordu. Yapılması gereken şey kalpten çıkan iki damar arasındaki bağlantıyı sağlamaktı." diye konuştu.

Narin, bebeğin akciğere giden damarlarının gelişmesinin ardından kalbindeki deliği de kapatacaklarını, ardından Güneş'in tamamen normal bir anatomiye yakın bir kalbinin olacağını dile getirdi.

Baba Ebubekir Durmuş, bebekleri, doğumundan iki gün sonra nefes alamamaya başlayınca çok üzüldüklerini söyledi.

Güneş bebeğin başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu anlatan Durmuş, "Bebeğimiz adı gibi bizim hayatımıza Güneş gibi doğdu. Doktorlarımızın yaptığı başarılı bir ameliyat ile sağlığına kavuştu. Çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Anne Gülistan Durmuş ise hamilelik sürecinde her şeyin yolunda gittiğini ancak doğumdan hemen sonra aldıkları haberin morallerini bozduğunu vurguladı.

Her şeye rağmen bebekleri sağlığına kavuştuğu için sevinçli olduklarını ifade eden Durmuş, "Bebeğim kuvözde olduğu için henüz kucağına alıp sevemedim, taburcu edildikten sonra özlemimi gidereceğim." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Nazmi Narin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Grip, şakaya gelmez'
'Grip, şakaya gelmez'
Türkiye'nin şifa eli 3 kıtada 23 bin hastaya uzandı
Türkiye'nin şifa eli 3 kıtada 23 bin hastaya uzandı
Cihaza bağımlı kronik hastalara 200 lira elektrik faturası desteği
Cihaza bağımlı kronik hastalara 200 lira elektrik faturası desteği
Kars'ta felçli hastalara 'robot'lu destek
Kars'ta felçli hastalara 'robot'lu destek
Meme kanserinin erken teşhisi artık daha kolay
Meme kanserinin erken teşhisi artık daha kolay
'Sinsi hastalık' erken tanıyla önlenebilir
'Sinsi hastalık' erken tanıyla önlenebilir
ABD'li çocuk duyma yetisini Türkiye'de kazandı
ABD'li çocuk duyma yetisini Türkiye'de kazandı
MEME KANSERİNİN TEŞHİSİNDE GEÇ KALMAYIN! 
MEME KANSERİNİN TEŞHİSİNDE GEÇ KALMAYIN! 
'Anne sütünü geç alma ilk aydaki ölüm riskini arttırıyor'
'Anne sütünü geç alma ilk aydaki ölüm riskini arttırıyor'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ