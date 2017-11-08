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İhtiyaç sahibi öğrenciler 'Yıldız Butik'ten ücretsiz giyiniyor

Türk Kızılayı ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Yıldız Butik, ihtiyaç sahibi öğrencilerin tüm giysi ihtiyaçlarını karşılıyor.

İhtiyaç sahibi öğrenciler 'Yıldız Butik'ten ücretsiz giyiniyor

Türk Kızılayı ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Yıldız Butik, ihtiyaç sahibi öğrencilerin tüm giysi ihtiyaçlarını karşılıyor.

08 Kasım 2017 Çarşamba 14:48
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İhtiyaç sahibi öğrenciler 'Yıldız Butik'ten ücretsiz giyiniyor

İhtiyaç sahibi üniversite öğrencileri, giysi ihtiyaçları Türk Kızılayı'nın "UniButik" projesi kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde açılan "Yıldız Butik"te ücretsiz temin edebiliyor.

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Yıldız Butik'in 2017-2018 dönemi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kızılayın 100'e yakın üniversitede öğrenci örgütlenmesi ve temsilcilikleri olan bir kurum olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de zekatın verileceği 7 grup olduğunu aktaran Can, ''Bunlardan biri de öğrencilerdir. Hiçbir şart olmaksızın öğrenciler ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilir ve onlara zekat verilir. Her müracaat eden öğrenci üniversite butiklerinden istifade edebilir. Oradaki tüm ürünler öğrencilerimizin kendi mallarıdır. Biz bir köprüyüz.'' diye konuştu. 

Türk Kızılayı "UniButik"ler ile ülkenin önde gelen markalarının yaptığı bağışlarla ayakkabı, çorap, gömlek, mont, pantolon, tişört, atkı, hırka, kazak, bot, trençkot gibi birçok ürünle üniversiteli gençlerin giyim ihtiyacını karşılamasına destek oluyor.

Öğrenciler butiklerdeki ürünlerden seçerek, kabinde deniyor ve hiçbir ücret ödemeden aldığı ürün karşılığında kayıt işlemi yaptırarak imza atıyor.

Yıldız Butik'ten 2014 yılından bu yana çok sayıda ihtiyaç sahibi öğrenci, ücretsiz giysi aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıYıldız Teknik ÜniversitesiYıldız Butik
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