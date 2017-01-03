HABER: SUMRU AYDIN



Uyku Apnesi Nedir?



Gece uykuda 10 saniyeyi geçen nefes duraklamaları gündüz gün boyunca uyuma ve yorgunluk belirtileriyle olan bir hastalıktır. Normalde gece düşmesi gereken tansiyon yükselmeyle belirginleşir.



Uyku Apnesinin Belirtileri Nelerdir?



Normalde gece düşmesi gereken tansiyon yükselmeyle belirginleşir. Uyanırken ağız ve boğaz kuruluğu, sabahları baş ağrısıyla uyanma, unutkanlık, dikkat eksikliği, konsantrasyon problemi, çevreyle ilgisizlik, huzursuzluk, seksüel bozukluklar isteksizlik, gece terlemesi horlama ani uyanmada paniktir.



Çocuklarda Uyku Apnesinin Belirtileri Nelerdir?



Bu semptomlar belirgin değildir. Boğulma hissi, gece aşırı terleme, öğrenme ve yemek yeme zorluğu, okulda başarısızlık, sınıfta uyuma, diş gıcırdatma, horlama, uykuda huzursuzluk, Nefes duraklaması, normal pozisyonda uyuyamama, altını ıslatma belirtiler arasında sayılabilir.



Uyku Apnesi Sendorumuna Eşlik Eden Diğer Hastalıklar Nelerdir?



Hipertansiyon, %30-60 görülür. Küçük tansiyonun artış oranı, büyük tansiyonun artışından fazladır. Koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği görülür. Aritmi diğer bulgular arasındadır. Normal uykuda kalp hızı %40’ın altına iner.Nörolojik hastalıklar, psikiyatrik sorunlar, Endokrin hastalıklar, Hematolojik bulgular özellikle sekonderpoli sitemia ( kan hücrelerinin artışı, ) görülür. Ayrıca Gastroentorolojik bozukluklar ( mide bağırsak sistemi ), Sosyo-ekonomik sorunlar ; gündüz işte uyuma, Gece iyi uyuyamama gibi hastalıkları beraberinde getirir.



Bu Belirtiler Var ise Dikkat Edin!



1. Tüm gün aşırı uyku; hipotoidi, sedasyon ilaçlari etkenler yoksa

2.Aşağıdakilerden en az ikisinin olması;

A: Uykuda sık sık uyanma

B: Uykuda tıkanma hissi

C: Gündüz yorgunluk

D: Dikkat bozukluğu

E: Yeterli uykunun olmaması

3. Uyku testinde 10 saniyeden fazla duraklamaların olması

4. Boyun çapı erkeklerde 43 cm’den kadınlarda ise 38 cm’den büyük olması



Tedavisi Nasıl Yapılır?





Uyku Apnesi Sendromunun tedavisi Gögüs hastalıkları uzmanı, Dahiliye uzmanı, nöroloji uzmanı iş birliğiyle yapılır.

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