Hollanda’da yaralanan Türk, sağlığına kavuşacak

Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Bakan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşları arasında bulunan Hüseyin Kurt'un tedavisine Fatih Sultan Mehmet Araştırma ve Eğitim Hastanesinde başlandı.

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşları arasında bulunan ve polisin müdahalesi sırasında polis köpeği tarafından ısırılan, boyun omurunda ve belinde kırığı bulunan Hüseyin Kurt'un sağlığı, vatanında Türk doktorlara emanet.

Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam Türkiye'ye getirilerek, tedavisine Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlanan Kurt'un, yapılan tetkik ve muayenelerinde boyun omuru ve belinde kırık olduğu tespit edildi.

Hollanda'da 11 Mart'ta yaşanan olayda polisin copla da saldırdığı Kurt, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra evine gönderildi.

Ancak ağrıları dinmeyen, sürekli bel ve sırt ağrısı yaşayan Kurt, Hollanda'daki aile hekimine ısrar etmesiyle olaydan sonraki beşinci günde hastaneye röntgen çektirmek üzere gitti ve bu sırada boyun omurunda kırık olduğu belirlendi.

Belindeki kırık Hollanda'da tespit edilemeyen Kurt, yapılan görüşmelerin ardından Türkiye'de tedavisi tamamlanmak üzere İstanbul'a getirildi.

"O köpekli polisin davrandığı şekil insani değil"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kurt, medya aracılığıyla olaylardan haberdar olarak Rotterdam'a gittiklerini, önce bir sorun yaşamadıkları söyledi.

Hollanda'da, hastaneye bilinci kapalı şekilde götürüldüğünü anlatan Kurt, olay yerinde bulunan sağlık personelinin de kendisine müdahale etmediğini, hastane sürecinde de çok ciddi bir ilgi göremediklerini, hatta boyun omurunda oluşan kırığın olaydan sonraki beşinci günde ısrarları sonucu hastaneye sevk edilmesiyle tespit edilebildiğini dile getirdi.

Olaydan sonra hiçbir Hollandalı yetkilinin kendisine ziyarette bulunmadığını, irtibat kurmadığını, sadece iş verenin arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktaran Kurt, "İnsan olarak zaten birbirimizi sevmemiz lazım. Bizim kesinlikle Hollandalılara bir şeyimiz yok, o yüzden de orada yaşıyoruz ve yaşamaya devam ediyoruz. Gönül ister ki dünyaya barış hakim olsun, insanlar birbirine kötü davranmasın. Mesela o köpekli polisin davrandığı şekil insani değil. Bu diplomatik şeyler de bu duruma gelmesin. İnsanlar birbiriyle barış içinde yaşasın. Hangi ülke olursa olsun. Ben insani açıdan düşünürüm, bir Müslüman olarak da görevim budur. Sonuçta ben Hollanda'da doğdum, büyüdüm. Buraya geldik burada karşılamalar olsun, bizi arayanlar olsun anlatılacak bir şey değil..." ifadelerini kullandı.

"İlerleyen dönemlerde hastamız daha iyi olacak"

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı, "Bizler hastamızı servise aldık. Daha sonra beyin cerrahisi, ortopedi, plastik cerrahi, enfeksiyon hastalıkları, acil tıp kliniği ile konsültasyonlarını tamamladık. Bunun sonucunda hastamızın boyundaki 6. omurda bir kırık olduğu tespit edildi. Aynı zamanda belde, omurga kemiğinde ikinci bir kırık tespit edildi. O kırık Hollanda'da tespit edilmemiş. Orada tıbbi olarak atlanmış. Hastanın aynı zamanda sol bacağındaki yaraları temizlendi."

Boyun ve beldeki kırıkların hastanın herhangi bir nörolojik sinir zedelenmesi olmadığını, cerrahi müdahale de gerektirmediğini dile getiren Kaymakçı, "Ama biz konservatif tedavi dediğimiz bir yöntem uyguluyoruz. İlerleyen dönemlerde hastamız daha iyi olacak. Tahmini tedavisi; bir hafta civarında Hüseyin beyi misafir edeceğiz." diye konuştu.