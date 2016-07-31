Doğal kilo kontrolü sağlamak isteyenler herbalife ürünlerini programlı bir şekilde kullanarak ideal kilolarına ulaşabilmektedir. Bunun yanında firmamızın sizler için üretmiş olduğu vitamin ve mineral takviyeleri sayesinde de sağlık bir vücuda sahip olabilirsiniz. Kilo problemi olanlar için, beslenme alışkanlığını kontrol altına almak isteyenler için geniş bir ürün yelpazesine sahip olan şirketimizin ürünleri şunlardır;



- Aşağı kilo kontrol ürünleri

- Aşağı kilo kontrol setleri

- Yukarı kilo kontrol ürünleri

- Yukarı kilo kontrol setleri

- Herbalife Sporcu beslenmesi

- Herbalife ek gıda takviyeleri

- Ara öğün atıştırmalıklar

- Skin serisi cilt bakım ürünleri

- Aloe serisi vücut bakım ürünleri

- Tüm kişisel bakım ürünleri



Herbalife ürünleri sayesinde fazla kilolarınızdan kurtulabilir yahut eksik kilolarınız tamamlayabilirsiniz. Bunun yanında ürünlerimiz sayesinde kişisel bakımınıza da yardım olup güzel bir görünüşe sahip olabilirsiniz. İlk olarak ABD’ de 1980 yılında satışı sunulmuş ürünlerimizin Türkiye de kullanımı 1998 yılında başlamıştır. Ürünlerimiz hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz iletişim departmanının yanışı sürekli desteğimizi de hissedeceksiniz.



Aşağı Kilo Kontrol Ürünleri



Bu ürünlerimiz sayesinde kişiler kilo ve boy orantısının yüksek olduğu durumlarda metabolizmalarını güçlendirerek hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verebilmektedir. Ürünlerimizi kullanacak kişiler bir program dâhilinde kullanımını sürdürmektedir. Programa uyarak kişilerin kilo vermelerinin yanında ürünlerin içerisinde bulunan vitamin ve mineraller ile de sağlık dengenizi korumanız amaçlanmıştır. Herbalife ürünleri tüketilmek istenen biçime göre değişebilmektedir. İster sıvı yollarla ister katı yollar ile tüketebileceğiniz ürünleriniz bünyemizde bulunmaktadır. Kişiler ürünlerimiz ile ilgili bilgi almak istedikleri takdirde iletişim numaralarımızdan yâda temsilcilerimizden bizlere ulaşıp bilgi alabilmektedir. Türkiye’nin neresinde olursanız olun hızlı dağıtım politikası ile ürünlerimize ulaşabilmeniz mümkündür. Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme seçeneklerinin yanında Kapıda ödeme seçeneği ile de ürün temini yapabilirsiniz.