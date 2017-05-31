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'Her yıl dünyada 250 uçak dolusu insan sigaradan ölüyor'

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Öztürk, "Her yıl dünyada 250 uçak dolusu insan sigara kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor." dedi.

'Her yıl dünyada 250 uçak dolusu insan sigaradan ölüyor'

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Öztürk, "Her yıl dünyada 250 uçak dolusu insan sigara kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor." dedi.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 15:40
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'Her yıl dünyada 250 uçak dolusu insan sigaradan ölüyor'

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, günümüzde tütün kullanımının dünyada tek başına en önemli ölüm nedeni olduğunu ve dünyada yaklaşık 1,2 milyar insanın sigara kullandığını bildirdi.

Tütünden kaynaklı hastalıklar sebebiyle her yıl 6 milyon kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Uzmanlar, tütün kullanımı bu şekilde devam ettiği takdirde 2030 yılına gelindiğinde ölen kişi sayısının 8 milyonu geçeceğini belirtiyor. Sigara fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açıyor. Türkiye’de her yıl 100 binden fazla insan sigaradan dolayı hayatını kaybediyor. Küresel Yetişkin Tütün Araştırması raporuna göre, Türkiye genelinde son yıllarda sigara kullanım oranları erkeklerde düştü. Her yıl dünyada 250 uçak dolusu insan sigara kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor.

Sigaraya karşı bilinçlendirme çalışmalarımız, kampanyalarımız devam ediyor. Ramazan güzelliklerin başlangıcıdır. Kötü olan ne varsa uzaklaşmanın ayıdır. İstiyoruz ki bu ramazan ayında bize, sevdiklerimize zarar veren tüm bağımlılıklardan uzaklaşmak için söz verilsin, bu ayın ruhuna yakışır şekilde iyilik, sağlık, güzellik yaygınlaşsın."

Öztürk, önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımının aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir bağımlılık olduğuna işaret ederek, "Türkiye’de sigaraya her gün 90-100 milyon lira para harcanmaktadır. Bu da yıllık toplam 30 milyar liraya denk geliyor. Bu rakamla tam teşekküllü, kampüslü 3 bin okul yaptırılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
YeşilayProf. Dr. Mücahit Öztürk31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü
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