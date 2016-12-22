İngiliz bilim adamları

, her gün bir avuç

kuru yemiş tüketmeni

n kalp rahatsızlıkları başta olmak üzere, kanser ve erken

ölüm riskini azalttığını ileri sürdü.

"BMC Medicine Journal" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, her gün bir avuç kuru yemiş tüketmek, kalp rahatsızlığı riskini yüzde 30, diyabet riskini yüzde 40, kanser riskini yüzde 15 ve erken ölüm riskini de yüzde 22 azaltıyor.

Londra'daki Imperial College araştırmacıları, kuru yemiş tüketiminin solunum yolları hastalıklardan kaynaklanan ölüm riskini de yarı yarıya azalttığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, lif, magnezyum ve çoklu doymamış yağ oranı bakımından zengin fıstık ve yer fıstığının kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığını kaydetti.

Her gün üç ceviz yemenin de kanser riskini azalttığı belirlendi.

Imperial College Halk Sağlığı Bölümünden araştırma görevlisi Dr. Dagfinn Aune, bulguların 29 farklı bilimsel çalışmaya katılan 800 binden fazla kişinin verilerinin analiz edilmesiyle ortaya çıkarıldığını söyledi.

Aune, kabuklu yemişlerin obezite riskini de düşürdüğünü sözlerine ekledi.

AA