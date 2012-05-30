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Her çocukta ortalama 5 çürük

Türkiye'de ortalama her çocukta 5 çürük, dolgulu diş ya da çekilen diş bulunuyor

Her çocukta ortalama 5 çürük

Türkiye'de ortalama her çocukta 5 çürük, dolgulu diş ya da çekilen diş bulunuyor

30 Mayıs 2012 Çarşamba 11:26
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Her çocukta ortalama 5 çürük
ANKARA - Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Genel Başkanı Prof Dr. Taner Yücel,Türkiye'de diş sağlığı açısından istenilen seviyelere ulaşılamadığını, çok yüksek oranda diş çürüğü ve diş eti hastalıklarının mevcut olduğunu ifade etti. 

Yücel, ''TDB'nin, Dünya Dişhekimleri Birliği'yle 2011'de Prof. Dr. İnci Oktay başkanlığında yaptığı çalışmada, 5-9 yaş grubunda, süt ve daimi dişlerde ortalama çürük, dolgu ve çekilen dişi kapsayan DMFT indeksi, 5.2 oranında bulunmuştur. Dünya Diş Hekimleri Birliği bu DMFT indeksinin bu yaş grubunda 1 olmasını hedefler. Yani her bir çocuğumuzda ya 5 tane çürük, ya dolgulu diş ya da çekilen diş var. 10-14 yaş grubunda ise süt ve daimi dişlerde ortalama 3.67 sayıda çürük, dolgulu ve çekilen diş bulunuyor. Bir de ortalama 2.5 kişide başlangıç çürüğü bulunmaktadır. Bu çürükler önlenebilir durumdadır'' dedi. 
Diş hekimine yılda en az 2 kere gidilmesini gerektiğini ifade eden Yücel, Türkiye'de diş hekimine yılda 1 kez, Avrupa'da ise yılda 5 kez gidildiğini belirtti.
Bunun yanında diş fırçalarının 3-4 ayda bir değiştirilmesini tavsiye ettiklerini ancak kişi başına diş fırçası kulanımının yılda 1 olduğunu söyledi.
Florlü diş macunu ve diş fırçası kullanımının koruyucu diş sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Yücel bu oranın ise kişi başına yılda 110 gram olduğunu, bu oranın gelişmiş ülkelerde ise 350-450 gram arasında değiştiğini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 03:27
Anahtar Kelimeler:
Çürük
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