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'Her 100 kırtasiye ürününden 97'si güvenli'

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vecdet Şendil, yıllardır verdikleri mücadelenin işe yaradığını ve Türkiye'deki her 100 kırtasiye ürününden 97'sinin güvenli hale geldiğini belirtti.

'Her 100 kırtasiye ürününden 97'si güvenli'

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vecdet Şendil, yıllardır verdikleri mücadelenin işe yaradığını ve Türkiye'deki her 100 kırtasiye ürününden 97'sinin güvenli hale geldiğini belirtti.

04 Ağustos 2016 Perşembe 11:22
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'Her 100 kırtasiye ürününden 97'si güvenli'

 Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Vecdet Şendil, yaptığı yazılı açıklamada, ürün güvenirliğini bu seviyede olmasına rağmen tüketicilere mutlaka ithalatçısı ya da üreticisi belli, etiketli olan ürünleri satın alması tavsiyesinde bulundu.

Güvensiz ürün oranının 2011'de yüzde 53 düzeyinde olduğunu hatırlatan Şendil, şu bilgileri verdi:

"Bu oran günümüzde yüzde 3,3'e kadar geriledi. Başka bir deyişle, yıllardır verdiğimiz mücadele işe yaradı. Türkiye'de her 100 kırtasiye ürününden 97'si güvenli hale geldi. Bu sayede uluslararası lisansör firmaların da üretim üssü haline geldik. Sektörümüz, bilinçlenen üretici ve ithalatçıları, kimyasallardan arındırılmış ürünleri sayesinde ve mevzuatlara uygunluk konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının örnek gösterdiği bir seviyeye geldi. Velilerden tek beklentimiz, ambalajlı, ithalatçısı ya da üreticisi belli, etiketli yani kimliği olan ürünleri satın almaları. Bu tip ürünler gönül rahatlığıyla kullanılabilir."

AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 11:24
Anahtar Kelimeler:
Tüm Kırtasiyeciler DerneğiTÜKİDVecdet ŞendilKırtasiyeKırtasiye ürünü
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