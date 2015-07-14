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'Her 10 kişiden birinin ruh sağlığı bozuk'

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde yaklaşık her 10 kişiden birinin ruh sağlığının bozuk olduğunu açıkladı.

'Her 10 kişiden birinin ruh sağlığı bozuk'

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde yaklaşık her 10 kişiden birinin ruh sağlığının bozuk olduğunu açıkladı.

14 Temmuz 2015 Salı 14:15
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'Her 10 kişiden birinin ruh sağlığı bozuk'
CENEVRE

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı "2014 Ruh Sağlığı Atlası" ile ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Ruh Sağlığı Birimi yetkilisi Fahmy Hanna, dünya genelinde sağlık çalışanlarının sadece yüzde 1'inin ruh sağlığı hizmeti verdiğine dikkati çekti. 

Hanna, dünya genelinde ortalama her 10 bin kişiye, düşük ve orta gelirli ülkelerde ise her 100 bin kişiye bir ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı düştüğünü söyledi. 

2014 Ruh Sağlığı Atlası'na göre, az gelişmiş ülkelerde yıllık kişi başına yapılan ruh sağlığı harcaması 2 doların altında kalırken, gelişmiş ülkelerde bu harcama 50 doların üzerine çıkabiliyor.

"Dünya genelinde yaklaşık her 10 kişiden birinin ruh sağlığının bozuk olduğu" belirtilen Atlas'ta, "Her yıl 900 bin kişi intihar ediyor ve gençler arasındaki en yaygın ikinci ölüm sebebi intihar" ifadesine yer verildi. 

Her 4 kişiden birinin hayatlarının belli dönemlerinde ruhsal bozukluk geçirdiği ve ruh sağlığı ciddi anlamda bozuk olan her 4 kişiden 3'ünün ise hiçbir tedavi almadığına dikkati çekilen Atlas'ta, 2030 yılına kadar depresyonun getirdiği yük açısından ilk sıraya yerleşeceği ve küresel bir kriz olacağı uyarısında bulunuldu. 

AA

Son Güncelleme: 14.07.2015 13:03
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Önce Vatan Gazetesi - Her 10 Kişiden Birinin Ruh Sağlığı Bozuk
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