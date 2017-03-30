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Hemşire simülasyon laboratuvarı açıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde kurulan "hemşire simülasyon laboratuvarı" törenle açıldı.

Hemşire simülasyon laboratuvarı açıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde kurulan "hemşire simülasyon laboratuvarı" törenle açıldı.

30 Mart 2017 Perşembe 13:44
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Hemşire simülasyon laboratuvarı açıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde kurulan "hemşire simülasyon laboratuvarı"nın faydalı olacağını ümit ettiğini belirterek, "Tüm sağlık sistemimize daha yetişmiş, el becerisi daha iyi olan profesyoneller yetiştireceğiz." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde kurulan "hemşire simülasyon laboratuvarı" törenle açıldı. Erdöl, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilere daha iyi eğitim imkanı verebilme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Bundan yola çıkarak Hemşirelik Fakültesi öğrencileri için böyle bir laboratuvar oluşturduklarını anlatan Erdöl, "Burada öğrencilerimiz, hastaya eli değmeden, önce maketler üzerinde simülasyon merkezimizde bir hastanın nabzına nasıl bakacaklar, nabız yüksekliği veya düşüklüğü, solunum sayısını, diğer hayati belirtilerini, cildinin renginden nefes sayısına kadar her şeyi maket üzerinde öğrenecekler. Ondan sonra hastanın karşısına geçip hastayla muhatap olacaklar." dedi.

Erdöl, öğrencilerin daha sonra stajlarını hasta üzerinde yapacaklarını ve eğitimlerini bitirip diplomalarını aldıklarında hastalara gerçekten profesyonel olarak yaklaşabileceklerini kaydederek, "Bu merkez eğitimin önemli bir basamağıydı. Öğrencilerimize ve hepimize faydalı olacağını ümit ediyorum. Tüm sağlık sistemimize daha yetişmiş, el becerisi daha iyi olan profesyoneller yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada geçmişten bugüne hemşire kıyafetlerinin yer aldığı "Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane" sergisi de açıldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiProf. Dr. Cevdet ErdölHemşire Simülasyon LaboratuvarıMekteb-i Tıbbiye-i Şahane
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