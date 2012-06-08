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Hayat kurtaran ilik ABD'den geldi

Lenfoma hastalığıyla mücadele eden Gözde Angız'ı hayata bağlayacak ilik için uluslararası bankalara kayıtlı 20 milyon verici arasından ABD'den verici bulundu

Hayat kurtaran ilik ABD'den geldi

Lenfoma hastalığıyla mücadele eden Gözde Angız'ı hayata bağlayacak ilik için uluslararası bankalara kayıtlı 20 milyon verici arasından ABD'den verici bulundu

08 Haziran 2012 Cuma 14:00
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Hayat kurtaran ilik ABD'den geldi
ANKARA - Lenfoma hastası Gözde Angız (20), ABD'deki vericiden alınan ve özel kurye ile Türkiye'ye getirilen kemik iliğiyle hayata tutundu. Operasyonla, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastanede ilk kez uluslararası veri bankasından temin edilen kemik iliği nakledilmiş oldu.

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 yıldır lenfoma tedavisi gören Angız, hastalığı süresince ailesi ve arkadaşlarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını kaydeden Angız, ailesi ve akrabalarında uygun verici bulunmadığını, bu nedenle uluslararası bankalardan verici arandığını söyledi.
Vericinin ABD'de bulunması üzerine büyük bir sevinç yaşadığını ifade eden Angız, iyileştikten sonra eğitim hayatına devam etmek ve üniversiteye gitmek istediğini belirtti.
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Fevzi Altuntaş, hastanın ilaç tedavisine yanıt vermemesi nedeniyle kemik iliği nakline ihtiyaç duyulduğunu, Türkiye'de Ankara ve İstanbul'da bulunan iki merkezde uygun verici bulunmaması üzerine uluslararası veri bankalarına kayıtlı 20 milyon vericinin tarandığını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 08.06.2012 06:01
Anahtar Kelimeler:
Gözde Angız
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