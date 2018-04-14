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Hava kirliliği çocuklarda beyin gelişim bozukluğuna yol açıyor

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Öztürk, beyindeki damar tıkanıklıklarının yüzde 30'una hava kirliliğinin sebep olduğunu belirterek, "Yapılan bilimsel çalışmalara göre, hava kirliliği çocuklarda beyin gelişim bozukluğuna yol açıyor." dedi.

Hava kirliliği çocuklarda beyin gelişim bozukluğuna yol açıyor

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Öztürk, beyindeki damar tıkanıklıklarının yüzde 30'una hava kirliliğinin sebep olduğunu belirterek, "Yapılan bilimsel çalışmalara göre, hava kirliliği çocuklarda beyin gelişim bozukluğuna yol açıyor." dedi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 12:26
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Hava kirliliği çocuklarda beyin gelişim bozukluğuna yol açıyor

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, hava kirliliğinin beyin sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Her 100 inme vakasından 30'unun hava kirliliğinden kaynaklandığına dikkati çeken Prof. Dr. Öztürk, şöyle konuştu:

"Nörolojik hastalıklar sağlık yükünün yüzde 11'ini oluşturuyor. Beyindeki damar tıkanıklıklarının yüzde 30'una hava kirliliği sebep oluyor. Yani kirli hava faktörünü ortadan kaldırdığımızda 100 kişiden 30'u hastalıktan korunmuş olacak. Çünkü hava kirliliği yalnızca beyin sağlığı değil demans, beyin damar hastalıkları ve parkinson hastalığına da yol açıyor. Çok düşük hava kirliliğinde bile bunun etkilerini görmek mümkün."

Öztürk, hava kirliliğinin temel nedenlerine de değinerek, "Endüstriyel atıkların minimum olacak ve tarım alanlarının hava kirliliğine yol açmayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Kişisel hava kirliliği de bu noktada önemli. Herkesin kendi iç ve dış ortamdaki havasını temiz tutması gerekiyor. 'Ben dışarıda sigara içtim, içeride kimseye zarar vermedim' diye bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Hava kirliliği özellikle çocukları etkiliyor

Hava kirliliğinin özellikle çocukları etkilediğini vurgulayan Şerefnur Öztürk, şöyle devam etti:

"Yapılan bilimsel çalışmalara göre, hava kirliliği çocuklarda beyin gelişim bozukluğuna yol açıyor. Havanın içerisinde bulunan gaz ve partiküller beyin dokusuna yerleşerek, beyin gelişimine zarar veriyor. Bu yüzden havayı kirleten faktörlerin azaltılması gerekiyor. Bebek daha doğmadan anne karnında bile gelişim bozukluğuna yol açabiliyor. Bu yüzden anne ve babalar çocuklarını büyüttükleri ortamda hava kirliliğine dikkat etmelidir. Yine temiz havanın olduğu yerler tercih edilmeli, sigara kullanılmamalı ve organik yakıtlar tercih edilerek bu durum bir nebze olsun önlenmelidir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Nöroloji DerneğiProf. Dr. Şerefnur ÖztürkHava Kirliliği
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