Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796
"Türk müziği evrenseldir"
"Türk müziği evrenseldir"
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle Aramızda
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle...
Maas'dan Türkiye açıklaması
Maas'dan Türkiye açıklaması
'Tokken denize girmeyin'
'Tokken denize girmeyin'
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı

"Hastalarımı yakındıran ilgilendiren bir kayba uğradım"

Duktoskopi cihazı çalınan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender, "Oto hırsızlığı gibi görülen olayda hem hastalarımı, hem öğrencilerimi yakındıran ilgilendiren bir kayba uğradım." dedi.

"Hastalarımı yakındıran ilgilendiren bir kayba uğradım"

Duktoskopi cihazı çalınan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender, "Oto hırsızlığı gibi görülen olayda hem hastalarımı, hem öğrencilerimi yakındıran ilgilendiren bir kayba uğradım." dedi.

05 Ağustos 2018 Pazar 18:58
0 Okunma
"Hastalarımı yakındıran ilgilendiren bir kayba uğradım"

Olayı anlatan Prof. Dr. Ömer Bender, akşam saatlerinde evine dönerken Bahçeşehir girişindeki geçitte yavaşladığı sırada arkadan bir aracın şiddetli bir şekilde kendi otomobiline çarptığını kaydetti.

Trafik kazası bahanesiyle hırsızlık olaylarına karşı tedbirli olduğunu ancak olay doğal geliştiği için ilk önce şüphelenmediğini dile getiren Bender, şöyle devam etti:

"Otomobilimi ileriye çektim, arkadan çarpan otomobil de uzun farları ve iç aydınlatması açık durumda dibime kadar yaklaşarak durdu. Önde belden yukarısı çıplak 20-25 yaşlarında bir erkek, elinde içki şişesiyle bana bakarak kahkaha atmaya başladı. Yanında bulunan bir hanım da kahkaha atıyordu. Bir gariplik sezdim. Baktım arabamın tamponu kırılmış ama dönüp gitmeyi daha uygun gördüm. Aracıma yöneldiğim anda erkek olan şahıs arabasından indi, 'karım hamile' gibi saçma sapan şeyler söylemeye başladı. Dikkatimi dağıtmak için böyle bir yönteme başvurmuşlar. O sırada arabamın çalındığını fark ettim. Otomobilimin peşinden koşarken şahıslar aracı üzerime sürdüler, kendimi yolun kenarına attım, canımı kurtardım. Basıp gittiler."

Aracında Türkiye'de 2005 yılından bu yana sadece kendisinin uyguladığı tanı yönteminde kullanılan duktoskopi cihazının parçaları olduğunu, cihazın, ultrason, mamografi ve MR da bile tespit edilemeyen vakalarda yardımcı olduğunu belirten Bender, "Onun dışında bilgisayarım, çok sayıda flaş belleğim, eylül ayında basıma yetiştirmeye planladığım bir ders kitabım da vardı." diye konuştu.

Uyguladığı sistem için İstanbul dışından da hastalarının geldiğini belirten Prof. Dr. Bender, sözlerini, "Bu işi yapan, uygulayan kimse olmadığı için hastalar bana geliyordu. Oto hırsızlığı görülen bu olayda hem hastalarımı, hem öğrencilerimi yakından da ilgilendiren bir kayba uğradım." diye tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Ömer Bender
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanser ilaçlarına yaklaşık 5 milyar lira harcandı
Kanser ilaçlarına yaklaşık 5 milyar lira harcandı
"Önceliğimiz ülkemiz ve vatanımızın geleceği diyoruz"
"Önceliğimiz ülkemiz ve vatanımızın geleceği diyoruz"
Epilepsiye pilli kontrol
Epilepsiye pilli kontrol
Yaz Aylarında Kadın Hastalıklarına Dikkat!
Yaz Aylarında Kadın Hastalıklarına Dikkat!
Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa İkinci Yaş Kutlamasına Tekne Turuyla Devam Etti!
Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa İkinci Yaş Kutlamasına Tekne Turuyla Devam Etti!
Daha Canlı Saçlar İçin Neler Yapılmalı?
Daha Canlı Saçlar İçin Neler Yapılmalı?
'290 milyon kişi hepatitli olduğundan habersiz yaşıyor'
'290 milyon kişi hepatitli olduğundan habersiz yaşıyor'
Hepatit B ve D'ye 'aşı' kalkan oluyor
Hepatit B ve D'ye 'aşı' kalkan oluyor
Gülüş tasarımı nedir?
Gülüş tasarımı nedir?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ