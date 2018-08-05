"Hastalarımı yakındıran ilgilendiren bir kayba uğradım"

Olayı anlatan Prof. Dr. Ömer Bender, akşam saatlerinde evine dönerken Bahçeşehir girişindeki geçitte yavaşladığı sırada arkadan bir aracın şiddetli bir şekilde kendi otomobiline çarptığını kaydetti.

Trafik kazası bahanesiyle hırsızlık olaylarına karşı tedbirli olduğunu ancak olay doğal geliştiği için ilk önce şüphelenmediğini dile getiren Bender, şöyle devam etti:

"Otomobilimi ileriye çektim, arkadan çarpan otomobil de uzun farları ve iç aydınlatması açık durumda dibime kadar yaklaşarak durdu. Önde belden yukarısı çıplak 20-25 yaşlarında bir erkek, elinde içki şişesiyle bana bakarak kahkaha atmaya başladı. Yanında bulunan bir hanım da kahkaha atıyordu. Bir gariplik sezdim. Baktım arabamın tamponu kırılmış ama dönüp gitmeyi daha uygun gördüm. Aracıma yöneldiğim anda erkek olan şahıs arabasından indi, 'karım hamile' gibi saçma sapan şeyler söylemeye başladı. Dikkatimi dağıtmak için böyle bir yönteme başvurmuşlar. O sırada arabamın çalındığını fark ettim. Otomobilimin peşinden koşarken şahıslar aracı üzerime sürdüler, kendimi yolun kenarına attım, canımı kurtardım. Basıp gittiler."

Aracında Türkiye'de 2005 yılından bu yana sadece kendisinin uyguladığı tanı yönteminde kullanılan duktoskopi cihazının parçaları olduğunu, cihazın, ultrason, mamografi ve MR da bile tespit edilemeyen vakalarda yardımcı olduğunu belirten Bender, "Onun dışında bilgisayarım, çok sayıda flaş belleğim, eylül ayında basıma yetiştirmeye planladığım bir ders kitabım da vardı." diye konuştu.

Uyguladığı sistem için İstanbul dışından da hastalarının geldiğini belirten Prof. Dr. Bender, sözlerini, "Bu işi yapan, uygulayan kimse olmadığı için hastalar bana geliyordu. Oto hırsızlığı görülen bu olayda hem hastalarımı, hem öğrencilerimi yakından da ilgilendiren bir kayba uğradım." diye tamamladı.