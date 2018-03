Hamilelikte kanamalar kadının 'Korkulu Rüyası' oluyor

SUMRU AYDIN



Hamilelik süresince birçok soruya cevap veren Dr. İstepan Suna düşüklerle ilgili olarak kadınların düşüğü önlemek için ellerinden bir şey gelmeyeceğini söyledi. Ben olumlu düşünmenin yararına inanlardanım bu yüzden hamileyken stresten uzak ve pozitif düşünmenin hem anne hem de bebek için yararlı olabileceği kanısındayım. Bütün kadınlara kendi bedenleri hakkında istedikleri gibi karar verecekleri, sağlıklı ve mutlu günler dilerim…

Gebelikte Kanama düşüğe yol açar mı?

Gebelik sırasında kadınların yakındıkları sorunlardan en önemli olanlarından birisi vajinal kanamadır. Vajinal kanama sıklıkla bir düşük tehdidinin işareti ise de erken dönemde kanama gösteren kadınların çoğunda düşük olmaz. Kanama sıklıkla ciddi bir tabloyu akla getirmekte olup bu tablo potansiyel olarak bebek ve annenin yaşamını etkiler. İlk 3 aylık dönemde görülen vajinal kanama anormal olarak kabul edilir. Bununla beraber normal doğum yapmış kadınların yaklaşık %15 ‘i gebeliklerinin erken evresinde bir kısım ciddi bir kanama geçirdiklerini anımsamaktadırlar. Benzer sayıda kadında kanama gelişmekte ve düşüğe gitmemektedir. Tanı almış gebeliklerin sadece %15 nin düşükle sonuçlanmasına karşın bunun en az iki katı sayıda gebelik gerçekte düşükle sonlanmaktadır. Düşüğün en sık rastlanan nedeni ‘anöploidi’ (genetik bozukluklar bir kromozomdan 2 adet olması, eksik veya fazla sayıda bulunmasıdır) olup düşüklerin yaklaşık yarısında saplanmıştır. Öte yandan herhangi bir kromozom anormalliğinin olmaması halinde olayın nedeni sıklıkla belirlenememektedir.

Düşük nedir?

Tanım olarak düşük, son adet döneminden itibaren gebeliğin 3.aydan önce son bulması veya 500 g’dan daha düşük bir fetusun yitirilmesidir. Spekulum muayenesi ve ultrason değerlendirme dahil karma bir fizik muayene ile tanı genellikle hızla konur. İlk 3 ayda kanama bulunan kadınlarda, fetusun sonografi yaşının adet tarihinden öngörülene göre 1 hafta daha küçük olması veya gebelik kesesinin fetal kutbun büyüklüğünden beklenenden daha ufak olması halinde düşük riski önemli ölçüde artmaktadır.

Düşük tehdidinden bahseder misiniz?

Düşük tehdidi düşüklerin en sık görülen şeklidir. Erken gebelik döneminde bulunan bir kadında serviks kapalı iken kanama varsa ve gebelik, ultrason tetkikinde gebelik yaşına göre normal görülüyorsa bu tanı konur. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra gebeliğin bitmesi veya devam etmesi ile tanı aydınlığa kavuşur. Bazı kadınlar kramplardan yakınabilir ve bu bulgu bir düşüğün görülme olasılığını pekiştirir. Hastalar erken gebeliğe ait bulantı gibi diğer semptomların bulunmadığını söyleyebilir ve bu durumda bir düşüğün yolda olduğunu telkin eder. Tanı bir kez kondu mu daha önce değinildiği gibi hastaya günlük etkinliğini kısıtlaması ve cinsel temastan kaçınması tavsiye edilir. Hastada bir düşük gerçekleşecek olursa böyle bir rejimi uygulayan hastanın düşünebileceği şey kendisinin düşüğü önlemek için elinden gelen her şeyi yaptığı olacaktır. Öte yandan, hasta bu tavsiyelere uymamış ve sonuçta düşük yapmışsa şimdi gereksiz yere kendisini suçlu hissedecek ve ‘’Şayet bana söylendiği gibi yatakta kalsaydım …’’ diye düşünecektir. Dolayısı ile kadınların düşüğü önlemek için gerçekte ellerinden hiçbir şey gelmeyeceği ve yapılan önerilerin sadece geleneksel söylenceler olduğunu anlamalarını sağlamak büyük önem taşımaktadır.

İşte gebeliğin ilk yarısındaki kanamaların sebepleri:

H Düşük Tehdidi

H Kaçınılmaz Düşük

H Missed Abortus

H Tam olmayan düşük

H Tam düşük

H Ektopik GEBELİK

H Serviks yetmezliği

H Gestasyonel trofoblastik hastalık

H Servikal veya vaginal enfeksiyon ve lezyonlar

Düşük tehdidi bulunan RH-negatif kadınlarda profilaksinin ne kadar anlamlı olduğu konusu bazı çelişik düşüncelere neden olmuştur. Düşük tehdidi bulunan RH-negatif kadınlarda standart dozda RH-immünoglobin(300 ug) kullanılmasını savunmaktadırlar.

‘’Missed Abortus’’ ne demektir?

Serviksin kapalı olduğu fakat ultrasonda embriyonun ölü olarak saptandığı durumlarda ‘’missed abortus’’tanısı konur. Klasik tanıma göre 8 hafta veya daha uzun süre in utero devam etmiş bir fetal ölümdür. Bir missed abortus tanısı konulduğunda kadınlara yapılacak en uygun öneri, ya hemen tanının konulduğu zaman veya daha sonraki bir tarihe planlayarak dilatasyon ve tahliye (D&E) tavsiye edilmesidir. Bazı kadınlar düşüğün doğal şekilde gerçekleşmesini isterlerse de böyle bir durumda dahi bunların total kan kaybı bir nebze artış gösterecektir.(İlk trimesterdeki kayıpların çoğunda ) ve bu nedenle hastaları beklemeye terk etmek pek akıllıca olmayacaktır.’’Doğa bildiği gibi yapsın’’ yaklaşımında en ciddi tehdit, fetusun haftalarca içerde kalması halinde yaygın damar içi pıhtılaşmanın (DIC) gelişebilmesidir. Bu durum ilk trimestir kayıplarında pek beklenmeyecek bir olaydır. Aktif müdehaleyi kabul etmeyen kadınlarda her hafta trombosit sayımı ve fibrinojen düzeyi saptanmalıdır.

Kaçınılmaz Düşük nedir?

Serviksin dilatasyona uğradığı veya gebeliğin bazı ürünlerinin (zarlar, fetüs, plesanta) dilatasyona uğramış serviksten görülebildiği hallerde kaçınılmaz düşük tanısı konur. Bu olgularla düşük olayı yola koyulmuş olup ultrasonda fetal kalp etkinliği ister olsun ister olmasın gebeliğin artık korunma umudu kalmamıştır. Bu noktada gebeliğin sonlandırılması tavsiye edilir.

Tam Olmayan Düşükten bahseder misiniz?

Kanaması olan bazı kadınlar kliniğe gelmeden önce bir miktar doku düşürmüştür ve ara sıra bu dokuyu beraberinde getirirler. Bir kısım dokunun çıkıp gebelik ürünlerinin bir kısmının uterus içinde kalması ile tam olmayan düşük tanısı konur. Bütün dokuların çıkmış olup olmadığını belirlemede ultrason yararlıdır. Geride kalmış olan doku, tıpkı kaçınılmaz düşükte olduğu gibi emme kürtajı ile çıkartılır.

Tam düşük nasıl olur?

Erken gebelik kayıpları sıklıkla tamamen dışarı atılır.Bu olayın gebeliğin 6. haftasından sonra görülme olasılığı çok daha düşüktür.Burada da ultrason endometrial boşluğun boşalmış olduğunu onaylayabilir.

Düşük sonrası bakım nasıl olmalıdır?

Baba ve bebeğin kan grupları bilinmediği ve bunların Rh negatif oldukları onaylanmadığı sürece izoimmünizasyonu önlemek için düşüğü izleyen 72 saat içinde Rh immünoglobülin profilaksisinin yapılması zorunludur. 300 ug’lık bir doz uygun ise de bu doz 12 haftalıktan önceki gebelerde 50 ug’a kadar düşürülebilir. Hastaya izleyen birkaç gün boyunca enfeksiyon işaretleri ve kanamada artış olup olmadığına dikkat etmesinin tembih edilmesi gerekir. Kadınlara düşük sonu kontrol için 2 hafta sonra kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına başvurmaları gerektiği söylenir.

Dış gebelik nedir?

Bir gebelik kesesi görülmüyorsa bir dış gebeliği berteraf etmek için özellikle dikkat edilmesi zorunludur. Adnekslerde bir gebelik kesesi veya kalp atımının eşlik ettiği fetal kutup saptanırsa tanı kolaylıkla konur. Öte yandan ,olguların çoğunda gebeliğin ektopik olduğunu gösteren ipucu herhangi bir yerde tanınabilir bir kesenin bulunmamasıdır.İzleme sonografisi ve beta –hCG düzeylerinin seri ölçümü bu olayın bir dış gebelikmi yoksa bir başka nedene bağlı canlı olmayan bir gebelikmi olduğunun aydınlatılmasına yardımcı olur.Canlı gebeliklerde beta-hCG düzeyinin izleyen 48 saat içinde en az üçte iki kat artış göstermesi gerekir.Bu düzey iki veya üç ölçümde uygun şekilde artış göstermiyorsa dış gebelik tanısının göz önüne alınması gerekir.

Servikal yetmezlik erken soğuma sebep olur mu?

Rahim ağzı ya da tıbbi adıyla serviks rahimin dış dünya ile bağlantısını sağlayan ve vajinaya açılan en alt noktasıdır. Normal bir hamilelikte serviks kapalıdır. Serviksin ilerleyen bir gebeliği taşıyamayacak kadar güçsüz olması ve doğum sancıları başlamadan açılması ise servikal yetmezlik olarak adlandırılır. Gebeliğin 2. trimesterda (genelde 18-22 haftalar arası) sonlanması genelde servikal yetmezlik tanısı koydurur.

Tipik olarak su kesesinin aniden açılmasını takiben bebek ve diğer gebelik ürünleri ağrısız bir şekilde rahim dışına atılır. Geç düşük ya da erken doğuma göre servikal yetmezlik tanısı koymak zor bir olaydır. Çünkü olayın gerçekten rahim ağzında bir yetmezliğe mi yoksa başka bir nedenle doğum sancılarının başlamasına mı bağlı olduğunu ayırdetmek son derece güçtür. Genelde yetmezliğe bağlı doğumlar 18-22 haftada olurken erken doğumlar 26. haftadan sonra görülür.

Gestasyonel Trofoblastik Hastalık nedir?

Gestasyonel trofoblastik hastalığı (GTD) olan kadınlarda çoğunlukla kanama görülmekte olup bazen bu kanama oldukça şiddetlidir. Olay sıklıkla bir molar gebeliğe bağlanır. Mol ya da Mülar gebelik halk arasında "üzüm gebeliği" olarak da bilinir ve genetik nedenlerle gebelik ürününün sağlıklı gelişime göstermediği ve rahim içinin üzüm tanesi gibi çok sayıda şişmiş vezikül denen içi sıvı dolu yapılarla dolu olduğu anormal bir gebelik şekli olarak tanınır. Bu hastalığın tanısı ultrason ile konur. Tetkikte fetüs görülmez ve uterus, heterojen, kistik plasental doku ile doludur. Eskiden bu görünüm ‘kar fırtınası görünümü’’ olarak ifade edilmişse de ultrasonun çözünürlüğünün günümüzde daha mükemmel hale gelmiş olması nedeniyle bu görünüm ortadan kalkmıştır.

Servikal ve Vaginal Enfeksiyonlar veya Lezyonlar nasıl oluşur?

Kanama ara sıra serviks veya vaginanın enfeksiyonları veya diğer lezyonlarına bağlanılır. Bu gibi hallerde, kanamanın kaynağının doğrudan vizüalize edilmesi gerekir. Servikal kanalın içine kadar olan bölgeden gelen kanamaları enfeksiyona bağlamamak gerekir. Endometrial polipler bazen servikal kanaldan aşağı iner ve serviksten dışarı taşar. Servikal ülser veya poliplerin görülmesi değerlendirilmeleri ve olası biyopsi için bir jinekoloğa baş vurulmasını akla getirmelidir.