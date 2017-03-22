Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90011
ALTIN
145.683
DOLAR
3.6278
STERLIN
4.5300
EURO
3.9197
Filede Türk takımlarının avantaj mücadelesi
Filede Türk takımlarının avantaj mücadelesi
YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı
YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı
Hamilelikte alınan balık yağı bebeğin zekasını etkilemiyor
Hamilelikte alınan balık yağı bebeğin...
Trabzonspor'da iki farklı Arjantinli
Trabzonspor'da iki farklı Arjantinli
'Siber güvenliği e-Safe ile yeni bir boyuta taşıyoruz'
'Siber güvenliği e-Safe ile yeni...

Hamilelikte alınan balık yağı bebeğin zekasını etkilemiyor

Avustralyalı bilim adamları, hamilelikte alınan balık yağının bebeklerin zekası üzerinde etkisi olmadığı sonucuna vardı.

Hamilelikte alınan balık yağı bebeğin zekasını etkilemiyor

Avustralyalı bilim adamları, hamilelikte alınan balık yağının bebeklerin zekası üzerinde etkisi olmadığı sonucuna vardı.

22 Mart 2017 Çarşamba 10:48
17 Okunma
Hamilelikte alınan balık yağı bebeğin zekasını etkilemiyor

ANKARA

Güney Avustralya Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma, hamileyken balık yağı almanın bebeğin beyin gelişimini üzerinde etkili olmadığını ortaya koydu.

Çalışma kapsamında 2 bin 500 kadın 10 yıl boyunca hamileliklerinden itibaren çocukları 7 yaşına gelene kadar izlendi.

Katılımcıların bir kısmına balık yağı takviyesi verilirken bir kısmına da plasebo verildi.

Erken doğumları nispeten azaltıyor

Araştırmanın sonunda bir omega-3 asidi olan ve katılımcılara 800 miligram dozda verilen dokosaheksaenoik asit (DHA) takviyesinin bebeklerin zekası üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görüldü.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Jacqueline Gould, "Hamile bir kadın sağlıklı ve dengeli besleniyorsa bebeğin beyin gelişimi balık yağı takviyelerinden etkilenmeyecektir." dedi.

Balık yağı takviyesinin erken doğumları nispeten azalttığını söyleyen Gould, "Daha kapsamlı bir çalışma ile bu durumu teyit etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışmanın sonuçları "Journal of the American Medical Association" dergisinde yayımlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HamilelikBalık YağıBebeğin Zekası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Magnezyumun faydalarını biliyor musunuz?
Magnezyumun faydalarını biliyor musunuz?
İlaç alerjisine 'anında müdahale' hayat kurtardı
İlaç alerjisine 'anında müdahale' hayat kurtardı
'Geciktirilmiş gebelik gözden kaçıyor'
'Geciktirilmiş gebelik gözden kaçıyor'
C vitamini kanser kök hücrelerinin çoğalmasını engelliyor
C vitamini kanser kök hücrelerinin çoğalmasını engelliyor
'Türkiye'de 100 bin kişiye 179 hekim düşüyor'
'Türkiye'de 100 bin kişiye 179 hekim düşüyor'
Kaya ve Himalaya tuzu kullanımına dikkat
Kaya ve Himalaya tuzu kullanımına dikkat

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ