Güneydoğu Asya'da Zika virüsü tehdidi

Güney Amerika kıtasında başlayan Zika virüsü, son dönemde Güneydoğu Asya ülkelerine de yayılıyor.

Medya organı Channelnewsasia'nın haberine göre, bölgede salgının en çok görüldüğü ülke olan Singapur’da son bir ayda 283 kişide Zika virüsüne rastlandı.

Salgının hızla yayıldığı Singapur’da "kırmızı alarm" verilirken yetkililer salgını kontrol altına almak için ülke genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Diğer bölge ülkeleri Malezya, Endonezya ve Filipinler’de de Zika vakaları görüldü.

Malezya Sağlık Bakanı S. Subramaniam, ülkede ilk Zika virüsünün tespit edildiğini doğrulayarak, Singapur’a sınır Johor Baru kentinde yaşayan 27 yaşındaki bir hamile kadında Zika virüsüne rastlandığını söyledi.

Subramaniam, "Malezya’da da Zika virüsü tehdidi olduğu artık bir gerçektir. Gerekli önlemleri alacağız.” dedi.

Endonezya’da, geçen yıl Jambi şehrinde yaşayan bir kişide Zika virüsü tespit edilmişti. Yetkililer, ülkede bir kişiye daha virüsün bulaştığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre Zika virüsü, 2015’ten bu yana 70 ülkede görüldü. Örgüt, sağlık sisteminin yetersiz olduğu Güneydoğu Asya ülkelerinde virüsün hızla yayılmasından endişe ediyor.

İlk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanan ve uzun yıllar görülmeyen virüs, Mayıs 2015'te Brezilya'da yeniden ortaya çıkmıştı. Virüsün, hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden "mikrosefali"ye neden olduğu ifade ediliyor.

Sivrisinek ısırması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsünün belirtileri arasında ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı yer alıyor. Hastalığın henüz önleyici aşısı ve özel bir tedavi yöntemi bulunmuyor.