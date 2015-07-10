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'Güneş kremleri D vitamini eksikliğine yol açmıyor'

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Emel Öztürk Durmaz, güneş koruyucu kremler hakkında yapılan tartışmalar nedeniyle bir açıklama yaptı.

'Güneş kremleri D vitamini eksikliğine yol açmıyor'

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Emel Öztürk Durmaz, güneş koruyucu kremler hakkında yapılan tartışmalar nedeniyle bir açıklama yaptı.

10 Temmuz 2015 Cuma 15:35
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'Güneş kremleri D vitamini eksikliğine yol açmıyor'
ANKARA

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Emel Öztürk Durmaz, güneşten koruyucu kremlerin,D vitamini sentezine yetecek kadar güneş ışınının deriye geçişine izin verdiğini bildirdi.

Durmaz, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "güneşten koruyucu kremlerin D vitamini eksikliğine yol açtığına" yönelik iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. 

D vitamininin kemik sağlığı için gerekli olduğunu belirten Durmaz, bunun bağışıklık sisteminin iyi çalışması, kas, deri sağlığı ve beyin gelişiminde de önemli rol oynadığını ifade etti.

Güneşlenmeyle günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 90-95'inin karşılanabildiğini, geri kalan miktarın da besin kaynaklarından sağlanabildiğini kaydeden Durmaz, D vitamini sentezinin gün ortasında en yüksek seviyeye çıktığını bildirdi.

Durmaz, "Güneş yanığı, deri yaşlanması ve kanserlerine yol açan bu zararlı ultraviyole dalga boyunun, aynı anda deride D vitamini sentezini sağlayan yararlı ultraviyole dalga boyu olması bir ironidir" değerlendirmesinde bulundu.

Eller, kollar ve yüzün yaz aylarında haftada 3 gün öğle saatlerinde 15-30 dakika güneş ışığına maruz kalmasının, günlük D vitamini ihtiyacını karşılayabildiğini vurgulayan Durmaz, günlük ihtiyaca yetecek D vitamininin, gün ortasında kısa süreli güneşlenmeyle sentezlenebileceğine işaret etti.

'Güneş koruyucu kremler deri kanserlerine neden olmaz'

Durmaz, numarası 15'ten büyük güneşten koruyucu kremlerin tercih edilmesi, bunların dışarı çıkmadan yarım saat önce tüm açık bölgelere sürülmesi ve birkaç saatte bir yinelenmesi gerektiğini kaydetti.

Bu kremlerin, piyasaya sürülmeden önce birçok güvenirlik testinden geçirildiğine dikkati çeken Durmaz, "Genel olarak tahriş veya nadir olarak alerjik reaksiyonlar dışında yan etkileri bulunmamaktadır. Halk arasında inanılanın aksine güneşten koruyucu kremler deri kanserlerine neden olmazlar" ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 11.07.2015 10:17
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Güneş Kremleri D Vitamini Eksikliğine Yol Açmıyor
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