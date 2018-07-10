Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97148
ALTIN
190.181
DOLAR
4.7195
STERLİN
6.2407
EURO
5.5306
Wilbekin Maccabi FOX'ta
Wilbekin Maccabi FOX'ta
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı
2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Soluduğumuz havanın kalitesi artık cepte
Soluduğumuz havanın kalitesi artık cepte
Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi...

Güneş gözlüğü Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Çoğumuz güneş gözlüğü seçerken moda trendlerine göre karar veriyoruz. Ve birçok güneş gözlüğü güzel durmasının dışında bizi güneşten korumak için fayda sağlamıyor. Bu hafta Sağlık Notlarında Avrasya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım doğru güneş gözlüğü seçiminin göz sağlığımızla olan ilişkisini sizler için anlatıyor. Lütfen gözlük seçerken yüzünüzde nasıl durduğundan önce özelliklerine bakın. Herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. 

Güneş gözlüğü Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Çoğumuz güneş gözlüğü seçerken moda trendlerine göre karar veriyoruz. Ve birçok güneş gözlüğü güzel durmasının dışında bizi güneşten korumak için fayda sağlamıyor. Bu hafta Sağlık Notlarında Avrasya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım doğru güneş gözlüğü seçiminin göz sağlığımızla olan ilişkisini sizler için anlatıyor. Lütfen gözlük seçerken yüzünüzde nasıl durduğundan önce özelliklerine bakın. Herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. 

10 Temmuz 2018 Salı 13:21
0 Okunma
Güneş gözlüğü Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Haber: Sumru Aydın

Ultraviyole Işınlarının Gözler Üzerindeki Zararları Nelerdir?

Güneşten dünyaya ulaşan birçok zararlı ışın var. Bunların başında ultraviyole (UV) ışınları geliyor. Uzun süre ultraviyole ışınlarına maruz kalmak cilde olduğu kadar gözler üzerinde de ciddi hasarlara yol açıyor. UV ışınlarının göz sağlığı üzerindeki etkilerini ise şöyle sıralamak mümkün;

  • Göz kapağı cildine, kornea ve göz merceğine zarar verebilir.
  • Göz kapaklarını kaplayan deride kanser oluşumuna sebep olabilir.
  • Aynı şekilde  konjonktiva tabakasında kanser oluşma riskini arttırır.
  • Uzun dönemde kornea yüzeyinde bozulmalara yol açar.
  • Göz merceğinin içindeki proteinlerin yapısını bozarak katarakt oluşumuna yol açabilir.

Güneş, gözler üzerinde bu kadar etkiliyken zararları karşısında alacağımız önlemler de büyük önem arz ediyor. Bu konudaki en büyük yardımcımız ise güneş gözlükleri! Doğru seçilmiş bir güneş gözlüğü ile güneşin zararlı ışınlarına karşı güçlü bir savunma oluştururken uzun vadede göz sağlığımız için de önemli bir yatırım yapmış oluruz.

Peki, Doğru Bir Güneş Gözlüğü Nasıl Olmalı?

Güneş gözlüğü çoğumuz için yaz aylarının vazgeçilmezi şık bir aksesuar olarak görülse de güneş gözlüklerinin üstlendiği misyon bir aksesuardan çok daha fazlası… Uzun süre maruz kalınan ışıklardan, güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarına kadar birçok zararlı etkene karşı bir kalkan görevi gören güneş gözlükleri bu anlamda ciddi bir görevi üstleniyor. Tam da bu yüzden güneş gözlüğü seçerken modanın sürekli değişen trendlerine göre değil sağlığınız için değişmeyen normlara göre karar vermeliyiz.

İşte Doğru Bir Güneş Gözlüğünde Bulunması Gereken Özellikler! 

  • EN 1836 standardına uygun olmalı ve sertifikası bulunmalı.
  • UV ışınlarının yaklaşık % 95’ini süzebilecek koruyuculukta olmalıdır. Hatta birçok güneş gözlüğünün blokaj seviyesi %99- %100 seviyelere kadar çıkmaktadır. Sizin tercihiniz en yüksek blokaj seviyesine sahip güneş gözlüğünü seçmek olmalıdır.
  • UV ışınlarını kıran polarize camlı olmalıdır.
  • Yüz şekline tam oturmalıdır. Aksi takdirde yanlardan ışık alır ve gözlük takmanın bir anlamı kalmaz.

Çocuklar Güneş Gözlüğü Kullanmalı Mı?

Güneşin, yetişkin bireylerdeki etkisini düşününce çocuklar üzerinde yaratacağı zararları da öngörmek mümkün. Haliyle bu konuda bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak çocukların göz sağlığı için atlanmaması gereken önemli bir durum!

Bu anlamda yapılması gereken çocuklara küçük yaşta güneş gözlüğü takma alışkanlığı kazandırmak olacaktır. Çocuklarda güneş gözlüğü kullanımı yaşı uzman görüşlere göre değişiklik göstermektedir. Kimi uzmanlar bebeklikten itibaren kullanılmasını önerirken kimisi 2 yaşından sonra kullanmasını uygun bulmaktadır. Zira güneş gözlüğü kullanmak özellikle de çocuklar açısından belli bir sorumluluk istiyor. Oynarken hatta yürürken bile düşüp kırılması durumunda gözlere batma riski daha ciddi bir tablo ortaya çıkarıyor. Bu sebeple küçük çocuklarda güneş gözlüğü kullanımı ebeveynlerin kontrolü altında olmalıdır.

Çocuklara Güneş Gözlüğü Alırken Bu Unsurlara Dikkat!

  • Alınacak gözlükte cam olarak polorize cam kullanılmalı, anti UV özelliği bulunmalı.
  • Yine alınacak gözlüklerin camı organik olmalıdır. Organik camlar aynı zamanda çocuklarda şaşılık tedavisi içinde kullanılmaktadır.
  • Kırılmaz cam ve çerçeveli olan gözlükler hareketli çocuklar için daha güvenli bir seçim olur.
  • Camı geniş olan ve yüze tam oturan gözlükler de güvenlik açısından daha doğru bir seçimdir.
  • Eğer çocuğunuz numaralı gözlük kullanıyorsa güneş gözlüğü de aynı şekilde numaralı olmalı.
  • Güneş gözlüğü alırken atlanmaması gereken en önemli unsur ise süslü ya da tatlı olduğu için alacağınız sertifikasız ve kalitesiz camlı güneş gözlüklerinin tercih edilmemesi gerektiğidir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Avrasya HastanesiSumru Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havuz kullanımında yanlış tercih hasta ediyor
Havuz kullanımında yanlış tercih hasta ediyor
Havuz kullanımında yanlış tercih hasta ediyor
Havuz kullanımında yanlış tercih hasta ediyor
'e-Nabız'ı 8 milyon kişi kullanıyor
'e-Nabız'ı 8 milyon kişi kullanıyor
Bakanlık Çin menşeli kalp ve tansiyon ilaçları için alarmda
Bakanlık Çin menşeli kalp ve tansiyon ilaçları için alarmda
Gambiyalı doktor eğitim aldığı Hacettepe'de şifa dağıtıyor
Gambiyalı doktor eğitim aldığı Hacettepe'de şifa dağıtıyor
Çok oturmak ölüm riskini artırıyor
Çok oturmak ölüm riskini artırıyor
Kamuda nitelikli işler yapan hekimlere özel ücret
Kamuda nitelikli işler yapan hekimlere özel ücret
Gebelikte alerjiye dikkat
Gebelikte alerjiye dikkat
ÇOCUKLUK ROMATİZMASI TEDAVİ EDİLMEZSE BÜYÜMEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'
ÇOCUKLUK ROMATİZMASI TEDAVİ EDİLMEZSE BÜYÜMEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ