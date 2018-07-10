Güneş gözlüğü Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Haber: Sumru Aydın

Ultraviyole Işınlarının Gözler Üzerindeki Zararları Nelerdir?

Güneşten dünyaya ulaşan birçok zararlı ışın var. Bunların başında ultraviyole (UV) ışınları geliyor. Uzun süre ultraviyole ışınlarına maruz kalmak cilde olduğu kadar gözler üzerinde de ciddi hasarlara yol açıyor. UV ışınlarının göz sağlığı üzerindeki etkilerini ise şöyle sıralamak mümkün;

Göz kapağı cildine, kornea ve göz merceğine zarar verebilir.

Göz kapaklarını kaplayan deride kanser oluşumuna sebep olabilir.

Aynı şekilde konjonktiva tabakasında kanser oluşma riskini arttırır.

Uzun dönemde kornea yüzeyinde bozulmalara yol açar.

Göz merceğinin içindeki proteinlerin yapısını bozarak katarakt oluşumuna yol açabilir.

Güneş, gözler üzerinde bu kadar etkiliyken zararları karşısında alacağımız önlemler de büyük önem arz ediyor. Bu konudaki en büyük yardımcımız ise güneş gözlükleri! Doğru seçilmiş bir güneş gözlüğü ile güneşin zararlı ışınlarına karşı güçlü bir savunma oluştururken uzun vadede göz sağlığımız için de önemli bir yatırım yapmış oluruz.

Peki, Doğru Bir Güneş Gözlüğü Nasıl Olmalı?

Güneş gözlüğü çoğumuz için yaz aylarının vazgeçilmezi şık bir aksesuar olarak görülse de güneş gözlüklerinin üstlendiği misyon bir aksesuardan çok daha fazlası… Uzun süre maruz kalınan ışıklardan, güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarına kadar birçok zararlı etkene karşı bir kalkan görevi gören güneş gözlükleri bu anlamda ciddi bir görevi üstleniyor. Tam da bu yüzden güneş gözlüğü seçerken modanın sürekli değişen trendlerine göre değil sağlığınız için değişmeyen normlara göre karar vermeliyiz.

İşte Doğru Bir Güneş Gözlüğünde Bulunması Gereken Özellikler!

EN 1836 standardına uygun olmalı ve sertifikası bulunmalı.

UV ışınlarının yaklaşık % 95’ini süzebilecek koruyuculukta olmalıdır. Hatta birçok güneş gözlüğünün blokaj seviyesi %99- %100 seviyelere kadar çıkmaktadır. Sizin tercihiniz en yüksek blokaj seviyesine sahip güneş gözlüğünü seçmek olmalıdır.

UV ışınlarını kıran polarize camlı olmalıdır.

Yüz şekline tam oturmalıdır. Aksi takdirde yanlardan ışık alır ve gözlük takmanın bir anlamı kalmaz.

Çocuklar Güneş Gözlüğü Kullanmalı Mı?

Güneşin, yetişkin bireylerdeki etkisini düşününce çocuklar üzerinde yaratacağı zararları da öngörmek mümkün. Haliyle bu konuda bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak çocukların göz sağlığı için atlanmaması gereken önemli bir durum!

Bu anlamda yapılması gereken çocuklara küçük yaşta güneş gözlüğü takma alışkanlığı kazandırmak olacaktır. Çocuklarda güneş gözlüğü kullanımı yaşı uzman görüşlere göre değişiklik göstermektedir. Kimi uzmanlar bebeklikten itibaren kullanılmasını önerirken kimisi 2 yaşından sonra kullanmasını uygun bulmaktadır. Zira güneş gözlüğü kullanmak özellikle de çocuklar açısından belli bir sorumluluk istiyor. Oynarken hatta yürürken bile düşüp kırılması durumunda gözlere batma riski daha ciddi bir tablo ortaya çıkarıyor. Bu sebeple küçük çocuklarda güneş gözlüğü kullanımı ebeveynlerin kontrolü altında olmalıdır.

Çocuklara Güneş Gözlüğü Alırken Bu Unsurlara Dikkat!