Günde üç fincan kahve ölüm riskini azaltabilir

Amerikan Ulusal Kanser Kurumu'nun yaptığı araştırmaya 1995-1996'da 50-71 yaşında olan 400 bin kişi katıldı. Katılımcıların sağlık durumu 31 Aralık 2008'e kadar izlendi.

"New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlanan araştırma, günde ortalama üç fincan normal ya da kafeinsiz kahve içenlerin, kalp-damar, solunum, şeker hastalıkları, inme ve yaralanmaya bağlı ölüm riskinin içmeyenlere göre daha az olduğunu gösterdi.

Bu sonuçların kahvenin ömrü uzattığı anlamına gelmediğini belirten bilimadamlarından Neal Freedman, kahve içmek ve genel olarak ölüm riskinde azalma arasında bağlantı bulduklarını ifade etti.

Bunun kahve ve ölüm riskinin az olması arasında sebep-sonuç bağlantısı olduğu gibi yorumlanamayacağını belirten Freedman, sonuçların kahvenin sağlığa zararlı olmadığını gösterebileceğini vurguladı.

Freedman, kahvenin farklı binden fazla madde içerdiğini, bu maddelerin de sağlığı olumlu etkiliyor olabileceğini belirtti.