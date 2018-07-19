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Günde bir aspirinin faydası kiloya bağlı

Günde bir aspirinin bazı rahatsızlıkların önlenmesindeki faydasının aspirinin dozu ve hastanın kilosuna bağlı olduğu bildirildi.

Günde bir aspirinin faydası kiloya bağlı

Günde bir aspirinin bazı rahatsızlıkların önlenmesindeki faydasının aspirinin dozu ve hastanın kilosuna bağlı olduğu bildirildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:18
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Günde bir aspirinin faydası kiloya bağlı

Günde bir aspirinin bazı rahatsızlıkların önlenmesindeki faydasının kiloya bağlı olduğu bildirildi.

Sonuçları "Lancet" dergisinde yayımlanan, rastgele 10 çalışmanın verilerinin incelendiği araştırma, aspirinin dozu ve hastanın kilosunun, sonucu önemli biçimde etkilediğini gösterdi.

Araştırmada, günde 75 ila 100 miligram aspirinin, 70 kilonun altındaki kişilerde kardiyovasküler rahatsızlık olasılığını yüzde 23 oranında düşürdüğü ancak 70'in üzerindeki kilolarda etkisinin olmadığı gözlendi.

Kilosu 70'ten fazla olanlarda, günde 325 ile 500 miligram arasındaki dozların kardiyovasküler rahatsızlık riskini azalttığı belirtildi.

Yine 70'in altındakilerde düşük, 70-79 kilo aralığında yüksek dozda aspirinin kalın bağırsak kanseri olasılığını düşürdüğü, 79'un üzerindeki kilolarda ise böyle bir etkinin söz konusu olmadığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AspirinLancetKardiyovasküler
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