Gülüş tasarımı nedir?

Gülümsemek sadece yüzde beliren bir mimik değil, gülümseyenden karşısındakine ve onun içinde ki sonsuzluğa yapılan bir açılımdır. Kişi gülümsemesiyle karşısındakine sıcaklık ve samimiyet verir, gülümsemenin dili yoktur dünyanın her yerinde geçerli bir dildir. Dişlerinden memnun olmayan bireyler diledikleri gibi gülümseyemedikleri için bu ciddi bir özgüven eksikliği yaratır.

Estetik diş hekimi Çağdaş Kışlaoğluna göre, Güzel bir gülüş tasarımı orta yaştaki hanımları daha genç gösterirken, genç hanımlara da verilen dudak desteği ve sempatik tasarımla beraber kadınsılık ve hoşluk kazandırır.İlerleyen yaşla beraber dişlerde bazı aşınmalar ve çatlamalar olur, kişinin cildi genç görünse de bakıldığı zaman dişler yaşın habercisi oluyor, aynı zamanda dişler aşındığı için kişinin dikey boyutu düşüyor ve ağız çevresindeki dokular sarkmaya ve çökük durmaya başlıyor, yapılan laminalarla yüzün dikey boyutu arttırılabildiği gibi hem kişi daha genç görünüyor, hem dudak desteği sağlanıyor, hem çatlamış aşınmış görünüm yerine daha doğal görünen beyaz dişlere sahip olunuyor, bu otomatikman yaşı gençleştiriyor.

PREP-LESS PORSELEN LAMİNA

Çağdaş Kışlaoğlu'na göre Günümüzde mükemmel bir gülüş insanlara sıcaklık vermektedir. Mükemmel bir gülüş kariyerinizi ve özel hayatınızı olumlu yönde geliştirecektir ve kendinize olan güveninizi arttıracaktır. Aynaya baktığınızda gülüşünüzden memnun değilseniz bu konuda uzman bir diş hekimine başvurarak kısa sürede arzu ettiğiniz gülüş ve görünüşe kavuşabilirsiniz.

Nedir, nasıl yapılır?

Tırnak kalınlığında, istenen renk, boy ve formda özel olarak hazırlanmış bir porselen tabakasının dişin ön yüzüne yapıştırılması işlemidir. Porselenden imal edilen bu kaplamalar ortalama 0,7mm kalınlığında, ışık geçirgenliğine sahiptirler. Mevcut bir diş üzerine mükemmel bir uyum ve hassasiyetle hazırlanıp yerleştirilirler. Prep-less Porselen lamina uygulanacak dişlerde az miktarda da olsa bir aşındırma yapmak gerekir, bu yapılan aşındırma oranı dişin formuyla, rengiyle, konumuyla doğru orantılı olarak belirlenir.

Dişlerin formunun daha önceden mumdan dişler hazırlanarak görülmesi:

Dr Çağdaş Kışlaoğlu ağızda yapılan gülüş tasarımda muhakkak gülüşü ve dişleri ağızda hissederek yapılan özel provaların öneminden bahsediyor. Bu yöntemde hazırlanan dişlerin ölçüsünü aldıktan sonra laboratuvarda özel olarak hastasıyla belirlediği formda mumdan dişler hazırlar. Bu dişler hastanın ağzında tek tek denenir ve nasıl durduğu gösterilir, bu işleme prova adı verilir. Prova için hazırlanmış mumdan dişler hastanın ve hekimin ortak onayından sonra, onaylanan formun aynısının porselen hali yapılır. Bu yöntem sayesinde mum üzerinde hastanın ya da hekimin arzu ettiği değişiklikler yapılır ve porselen istenen haline gelmiş, mükemmel gülüş yakalanmış olur. Sonuç itibari ile hasta bu tedavinin sonucunda nasıl bir görünüme kavuşacağını bilir.

Yaşlanmanın etkilerini ortadan kaldırın

Çağdaş Kışlaoğluna göre; Laminalar yaşlanma ile beraber dişler görünmemeye başlar ve dişlerde çatlaklar oluşur. senelerin izlerini geri almak için laminalar ideal bir tedavi alternatifidir. Laminalar ayrıca ön dişlerdeki aralıkların kapatılmasında, çarpma sonucu oluşan kırıkların tedavisinde kullanılır, dişlerde çapraşıklık veya içe dönüklük olduğunda, dişler gereğinden kısa olduğunda uzatmak için . Ayrıca diş beyazlatma yönteminin yeterli olmadığı aşırı koyu renkli dişlerde ve çürük olması ya da çapraşıklık nedeniyle porselen kaplanması gereken durumlarda da uygulanır.

Nelere dikkat etmek gerekir?

Teknik hassasiyet gerektiren bir uygulamadır. İyi bir klinik ve laboratuar çalışması gerektirir. Hekimin ve diş teknisyeninin bu konu üzerine teknik bilgisinin ve estetik görüşünün ve yeteneğinin gelişmiş olması gerekir. Dayanıklılığını arttırmak için çok sert gıdaları ısırmaktan ve tırnak yeme alışkanlığından vazgeçmek gerekir.

Tedavi süresi

Çağdaş Kışlaoğlu, tedavinin laboratuvar aşamasının yaklaşık 7-10 gün olduğunu, ancak dudakların yeni görünüme uyum sağlamasının 3 - 4 haftayı bulabileceğini vurguluyor

CAD CAM İLE DİŞLER MÜKEMMEL BİR GÖRÜNÜM ELDE EDİYOR

CAD - CAM (ComputerAided Design – ComputerAidedManufactoring) uygulaması, dişlerin bilgisayar destekli dizayn edilmesine imkan veriyor. Dişlerinin görünüşünden ve gülüşünden memnuniyetsizlik duyanlar, bu ileri teknoloji porselen sistemleri ile kendilerine özel, istedikleri doğal dişlere ve gülüşe sahip olabiliyor. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, konuyla ilgili olarak şu sözlere yer veriyor;

“CAD CAM destekli gülüş tasarımında, alınan ölçüden elde edilen bir modelin optik ölçüsü alınarak bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Daha sonra dişlerin dizaynı diş hekimi tarafından bilgisayar ortamında yapılmakta ve dişler bilgisayarlı freze tekniği ile özel hazırlanmış porselen bloklardan oluşturulmaktadır. Bu sistemde kullanılan porselenin alt yapısında kristal veya zirkonyum tercih edilmektedir, böylece mükemmel bir görünüm ve doğallık yakalanmaktadır.”

Hayalinizdeki gülüşe kavuşmadan önce mükemmel gülüş prova ediliyor

Gülüş tasarımında, dişlere plastik bir dolgu maddesi uygulanarak dişlerin yeniden yapılandırıldığını ifade eden Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, bu geri çıkarılabilir madde ile bir ya da iki gün geçirerek; aile, arkadaş gibi yakınların fikirlerinin alınarak, kişinin son kararı verebileceğini de sözlerine ekliyor.

Kışlaoğlu, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle paylaşmayı sürdürüyor: “Geçici kaplamalar sayesinde, harika bir sonuç için emin adımlarla ilerlemek mümkündür. Kaplamalar hazırlanırken, geçici olarak gerçek dişlere yakın bir biçimde renklendirilmiş ve normal fonksiyonlarını yerine getirebilecek şekilde üretilen kaplamalar dişlerin üstüne takılacaktır. Çünkü bu, yeni dişlerin son halini almadan önce bir çeşit final provası olacaktır. Böylece diş hekimi, kişinin ağız yapısına uygun ve rahat hissedeceği dişlere sahip olmasını sağlayacaktır.”