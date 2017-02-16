Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kapalı
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88154
ALTIN
146.046
DOLAR
3.6743
STERLIN
4.5940
EURO
3.9051
Grip şubatta artış gösterdi
Grip şubatta artış gösterdi
Spor Toto Süper Lig'de 21 hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 21...
Şehit ve gazi yakınları hacca kurasız gidecek
Şehit ve gazi yakınları hacca...
New York'ta fareden bulaşan hastalık endişeye yol açtı
New York'ta fareden bulaşan hastalık...
Bu hafta 3 film vizyona giriyor
Bu hafta 3 film vizyona...

Grip şubatta artış gösterdi

Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Tanır, "Mevsimsel olarak gripte artış var, şubatta artış olur, mart sonuna doğru düşer." dedi.

Grip şubatta artış gösterdi

Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Tanır, "Mevsimsel olarak gripte artış var, şubatta artış olur, mart sonuna doğru düşer." dedi.

16 Şubat 2017 Perşembe 13:28
15 Okunma
Grip şubatta artış gösterdi

ANKARA

Türkiye’de grip mevsimi nedeniyle şubat ayından itibaren vakalarda artış olduğu, özellikle kapalı ortamda bulunanların gribe yakalanma riskinin yükseldiği belirtildi.

Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Gönül Tanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların yeniden soğumasıyla grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış olduğunu söyledi.

Soğuk algınlığı ve gribin iki ayrı klinik tablo olduğunu belirten Tanır, "Soğuk algınlığına çok çeşitli virüsler neden olabilirken gribe İnfluenza A ve B virüsleri yol açar. Her yıl, bir önceki yılın ekim ayından başlayıp mart ayına kadar uzayan İnfluenza mevsimi vardır. Buna mevsimsel İnfluenza diyoruz. Bu mevsimsel İnfluenza her yıl bu aylar beklenir." dedi.

Tanır, grip olan bir kişinin temas ettiği yüzeylere dokunanların ellerini yıkamamasının da hastalanmasına neden olacağını vurgulayarak, "İnfluenza kalabalık yerlerde görülür. Okullarda, kreşlerde, toplu yaşanan yerlerde, ev içinde bir kişi hastalandıktan sonra ikinci kişinin hastalanma riski vardır. Her yıl bu mevsimsel grip vakalarında artış bekleriz." diye konuştu. 

Doç. Dr. Tanır, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunanların, sağlık çalışanlarının grip mevsimi başlamadan önce mutlaka aşı yaptırması gerektiğine dikkati çekerek, "İnfluenza, aşısı olan ve aşıyla önlenebilen bir hastalık. Aşıyı öneriyoruz. Gebelerin de mutlaka aşılanması gerekiyor. 39-40 dereceyi bulan ateş, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, titreme, burun akıntısı ya da tıkanıklığı, çok sayıda belirtiyle ortaya çıkan ve insanı yatakta tutan bir hastalıktır. Soğuk algınlığı olan bir kişide ateş ve kas ağrıları olmaz. Sadece burun akıntısı, tıkanıklığı ve öksürük olur."

Grip olan kişi 3 gün evden çıkmamalı

Grip olan bireylerin toplumdan kendisini ayırması gerektiğini ifade eden Tanır, şunları kaydetti:

"Gripli olan birey, hastalığı iyileşene kadar üç gün kendine ayırmalıdır. İnfluenzalı bireyler toplum içine çıkarsa yeni yeni vakaların toplum içinde olması mümkündür. Domuz gribi dediğimiz virüs şu anda mevsimsel grip virüsüdür. Bu seneki aşının içinde 'H1N1' virüsü de vardır. İnfluenza kendi yapısında başka hayvanlardan antijen alarak kendini değiştiriyor. Her sene aynı İnfluenza olmuyor. Biz bu mevsim hangi virüsler değişiyor, izliyoruz. Gelecek seneki aşı buna göre hazırlanıyor. Ailelere önerim, çocuklarına sık sık el yıkamayı öğretmeleridir. Bizim salgılarımızla bulaşan yüzeylere değdikten sonra elimizi yıkamazsak bu, hastalanmamıza neden oluyor."

Tanır, hem çocukların hem de büyüklerin solunum hijyenini öğrenmesi gerektiğini aktararak, "Havaya hapşırmak yerine dirseğinizin ön kısmına ya da mendile hapşıracaksınız. Hastalanan çocuğu okula göndermemek de bir önlemdir. Mevsimsel olarak gripte artış var, şubatta artış olur, mart sonuna doğru düşer." sözlerine yer verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GripşubatArtış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
New York'ta fareden bulaşan hastalık endişeye yol açtı
New York'ta fareden bulaşan hastalık endişeye yol açtı
Çocuk Gelişimi Ve Eğitiminde Pedagog Desteği
Çocuk Gelişimi Ve Eğitiminde Pedagog Desteği
Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılışa hazırlanıyor
Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılışa hazırlanıyor
Chia zayıflatırmı? Chia tohumu zayıflamak için nasıl kullanılır?
Chia zayıflatırmı? Chia tohumu zayıflamak için nasıl kullanılır?
85 yaşındaki hastanın organı bağışlandı
85 yaşındaki hastanın organı bağışlandı
MİGREN AĞRILARINI DİKKATE ALIN! 
MİGREN AĞRILARINI DİKKATE ALIN! 
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ