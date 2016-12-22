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22 Aralık 2016 Perşembe

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GÖZDE KIZARIKLIK VE KAŞINTIYA DİKKAT!

Göz iltihabı olarak da bilinen konjonktivitin oluşmasında mikroplar, alerji, sigara dumanı ve hava kirliliği etki ederken en önemli belirtileri gözde kızarıklık, kaşıntı ve çapaklanmadır. Bu hafta Avrasya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Kemal Yıldırım Konjonktivit hakkında en merak edilen soruları sizler için yanıtlıyor. Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar dilerim.

11 Aralık 2016 Pazar 08:28
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GÖZDE KIZARIKLIK VE KAŞINTIYA DİKKAT!

Konjonktivit nedir? 


Konjonktivit Gözde kızarıkların sebebi olan konjonktivit, konjonktiva tabakası nın iltihabına verilen isimdir. Gözün beyazı olan sklera ince, soğan zarı gibi bir tabakayla kaplıdır. Konjonktiva adı verilen bu tabaka gözün yüzeyini nemlendiren maddeler salgılar. Bu tabaka içinde ince damarlar vardır ve dikkatli bakıldığında çıplak gözle dahi görülebilirler. Konjonktivada iltihap olduğunda damarlar daha belirginleşir ve göz kızarır. Çok farklı sebepler vardır. En sık mikroplar, alerji, sigara dumanı ve hava kirliliğidir. Konjonktiva basit bir doku olduğundan her üç nedene de aynı tepkiyi gösterir yani kızarır. Mikrobik nedenlere bağlı konjonktivitlerde göz kızarır ve çok miktarda çapaklı akıntı olur. Diğer taraftan bazı diğer mikropların neden olduğu konjonktivitlerde çok az çapak olur ve sadece sabahları kapak kenarlarında görülür.


Konjoktivit Neden olur?


Virüsler de konjonktivit nedenidir. Bazı virüsler sadece gözde belirti verirken bazıları da nezlede olduğu gibi göz, boğaz ve burnu tutar. Viral konjonktivitlerde bir, iki hafta süren sulu akıntı olur. Mikrobik ve virütik konjonktivitler çok bulaşıcıdır ve mendil, havlu, yastık gibi eşyalar aracılığıyla bulaşabilirler. Konjonktivitli kişilerle temas ederseniz vakit geçmeden ellerinizi yıkayınız. Mikrobiyel konjoktivitler bakteriyel veya viral olur. Bakteriyel konjoktivit basittir ve seyri bir haftayı aşmaz. Adenoviral konjoktivit 2-3 haftalık seyri vardır. Hastalık, göz akının üstündeki zarda konjoktivada kırılma ve damar çatlamaları yapar, kanamaya ve kanlı göz yaşına neden olur. Ayrıca basit konjoktividan farklı olarak görme bulanıklığı da yapar ve bu bulanıklık aylarca sürer. Gözlerdeki kızarıklık, şişlik ve çapak gibi akut belirtiler 2-3 hafta devam eder.


Gözde kalıcı bir hasar yaratır mı?


Gözde kalıcı bir hasar veya körlük yapmaz ama görme bulanıklığı aylarca hatta bir yıl sürebilir Alerjiler de akıntılı konjonktivite neden olabilirler. Saman nezlesi gibi alerjiler de çok kaşıntılı olurken diğerlerinde sadece kızarıklık olabilir. Sigara dumanı ve hava kirliliği de konjonktivite neden olabilirler. En önemli belirtisi gözde geçici sulanma, kızarıklık ve kaşıntı olan bir göz hastalığıdır. Yaz aylarında çiçek tozları ve polenlere karşı ya da tüm sene boyunca ev tozu/ hayvan tüylerine karşı gelişebilir. Burun akıntısı, burunda kaşıntı ve hapşırık da eşlik edebilir. Göz iltihabı olarak da bilinen konjonktivit hastalığından korunmak için basit sağlık kurallarına uymak çok önemlidir. Eller sürekli yıkanmalı, enfekte kişilerin eşyaları ayırılmalıdır.

Bakteriyel enfeksiyondan kaynaklanan konjonktivitlerin tedavisinde antibiyotik göz damlalarının 1 hafta kullanılması yeterlidir.. Havuzların bakımları titizlikle yapılmalı, enfekte kişilerin havuza girmemeli. Ayrıca ortak kullanılan her yer (ulaşım araçları dahil) düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. Hijyenik lens kullanımı çok önemlidir. Lensler eller yıkandıktan sonra takılıp çıkartılmalı ve her defasında lens solüsyonu yenilenmelidir. Eller sık sık su ve sabunla yıkanmalı, eller göze dokundurulmamalı ve ovuşturulmamalıdır. Havlular ortak kullanılmamalı, kişiye özel olmalı, su ve deterjanla yıkanmalıdır. Kağıt havlular tek kullanımlık olmalı ve atılmalıdır. Yastık kılıfı, gözlük, makyaj malzemesi, göz damlası veya merhemi ortak kullanılmamalıdır.

 

Tedavisi Nasıl Yapılır?


Alerjik konjonktivitler özellikle hızlı gelişen akut alerjik konjonktivit tedaviye hızlı cevap verirler. Kronik konjonktivitlerde uzun süreli bazen birkaç ay tedaviye devam etmek gerekir. Bakteriyel enfeksiyondan kaynaklanan konjonktivitlerin tedavisinde antibiyotik göz damlalarının 1 hafta kullanılması yeterlidir. Tedaviye başladıktan 2-3 gün sonra bulaştırıcılık kaybolur ve hasta rahatlar. Ancak tedaviyi 1 haftaya tamamlamak gerekir. Çoğu viral konjonktivitlerin tedavisinde direkt etkili bir ilaç yoktur. Daha çok rahatlatıcı ilaçlar kullanılır. Soğuk kompres faydalıdır. Antibiyotikli damlalar ile ikincil bir bakteriyel enfeksiyon oluşması engellenir. Tedavisi sırasında düzenli kontroller gerekir. Bu kontrollerde herhangi bir komplikasyon oluşmuşsa ek tedaviler uygulanır. Bakteriyel konjonktivitte tedavi ile belirtiler ortadan kalkarsa 24 saatte günlük hayatınıza dönebilirsiniz. Viral konjonktivitte ise bulaşıcılık çok yüksek olduğu için hekiminize danışın. Özellikle kontakt lens kullanan hastaların derhal kontak lensleri her iki gözden çıkarmaları gerekir. Lens kullanımı enfeksiyonun göze yerleşmesini kolaylaştır ve başka komplikasyonlara yol açar.

Önce Vatan Gazetesi
Anahtar Kelimeler: Sumru AydınAvrasya HospitalOpr. Dr. Kemal Yıldırımönce Vatan

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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
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