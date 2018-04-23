Göz Sağlığında Bilmeniz Gereken 10 Altın Kural

Haber: Sumru Aydın

Doktora gidin!

Sizin yakını veya uzağı sorunsuz görüyor olmanız göz sağlığı konusunda herhangi bir probleme sahip olmadığınızı göstermez. Birçok göz rahatsızlığı sinsi ilerler ve doktorun derinlemesine analiziyle açığa çıkar. Üstelik düzenli doktor kontrolü, kalıcı görme kayıplarına yol açabilecek göz hastalıklarının erken tanısına ve sistemik birçok hastalığın önceden tespit edilmesine olanak verir. Unutmayın, en tehlikeli hastalıkların ilk belirtileri göz de açığa çıkar. İşte bu sebeptendir ki her yıl 1 kez göz muayenenizi yaptırın!

Göz ile ilgili hiçbir belirtiyi görmezden gelmeyin!

Günlük hayatta yaşadığımız küçük problemler bile göz sağlığımızda geri dönülemez hasarlar bırakabilir. Gözünüzde yaşadığınız bir kızarıklık veya kaşıntı bile bu süreci başlatabilir. Bu yüzden, kızarıklık/kaşıntı gibi durumlarla karşılaştığımızda öncelikle soğuk su pansumanı yapmalı ve suni gözyaşı takviyesiyle gözün ihtiyaç duyduğu nemi sağlamalıyız. Buna rağmen belirtiler geçmiyor ve artıyorsa (yanma, batma, aşırı çapaklanma, ışık huzmeleri vb.) ihmal etmeden doktorunuza başvurun.

Sağlıklı beslenin!

Özellikle göz sağlığımız için olmazsa olmaz besinler vardır. Havuç, havuç suyu, mango, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balığın başı çektiği bu besinleri soframızdan eksik etmemeli ve günlük beslenme rutinin bir parçası haline getirmeliyiz. Ayrıca sağlıklı beslenerek kilonuzu vücut endeksinize göre dengeli tutmalısınız. Çünkü fazla kilo birçok göz rahatsızlığına davetiye çıkarıyor. Yaşa bağlı maküler dejenerasyon (AMD) ve karatarak bu hastalıklardan sadece birkaçı…

Güçlü ve sağlıklı gözler için besin takviyesi alın!

Sağlıklı beslenmenin yanında alacağımız besin takviyeleri hem göz sağlığınız hem de mevcut hastalıkların ilerlemesinin yavaşlaması için büyük bir öneme sahip. Alacağınız A vitamini gece körlüğünü önlerken makuladejenerasyonu ve katarakt oluşumuna da güçlü bir bariyer oluşturuyor. Vücuttaki B12 vitamini eksikliği gözde yanma/kızarıklık, kornea ve ışık hassasiyeti gibi problemleri beraberinde getirirken besinlerden ve gıda takviyelerinden alacağınız B12 ile bu hastalıkların önüne geçebilirsiniz. Buna ek olarak E Vitamini retinayı korurken C Vitamini diyabetik retinopatiye karşı güçlü bir savunma oluşturuyor.

Mutlaka güneş gözlüğü kullanın!

Günümüzde bir moda objesi olarak kıyafetlerin tamamlayıcısı rolünü üstlense de güneş gözlükleri sandığımızdan daha fazla öneme sahiptir. Sertifikalı güneş gözlükleri sizi güneşin zararlı ultraviyole ve kızılötesi ışınlarından korurken gözleriniz için bir kalkan görevi görür. Bu sebeple gözlük seçerken ekstra dikkatli olmalı ve modaya göre değil gözünüze göre güneş gözlüğü seçimi yapmalısınız. Özellikle de gözlüklerin EN 1836 standardına uygun olduğuna dikkat etmelisiniz.

Yoğun bilgisayar kullanımına sınırlama getirin!

Bilgisayar ekranına bakmak herhangi bir kırma kusuruna sebep olamaz, daha açık bir ifade ile “Gözü bozmaz” ancak “Computer vision syndrome” dediğimiz, daha çok göz bulguları ile uyumlu birtakım bulgulara sebep olur. Bilgisayar kullanımı sırasında kişilerin göz kırpma reflekslerinin azaldığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu da günün ilerleyen saatlerinde gözlerde kızarıklık, sulanma, görmede bulanıklık ve yorgunluk hissine neden olabilmektedir. Kısacası; bilgisayar kullanımı doğrudan bir göz problemine yol açmasa da dolaylı yollarla gözlere ciddi zararlar verebiliyor.

Periyodik olarak molalar verin!

Eğer yoğun bir iş temposuna sahipseniz ve uzun saatler bilgisayar başında çalışmak zorundaysanız mutlaka belirli aralıklarla molalar verin. Bu aralıkları her saat başı olarak belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken uzun saatlerdir odaklandığınız bilgisayar ekranından uzaklaşarak ofiste uzak bir noktaya veya pencereden dışarı bakmak!

Sigara içmeyin!

Eğer sigara içiyorsanız bir an önce bırakın. Zira sigaranın gözünün üzerindeki etkilerini saymakla bitmiyor. Sigara yaşa bağlı sarı nokta dejenerasyonun en önemli sebebi. Aynı zamanda katarakt oluşumunu hızlandırıyor ve gözlerinizi kurutuyor. Damar sertliği yaptığı için göz damarlarında tıkanıklığa yol açıyor. Sonuç mu? Geri döndürülemez görme kayıpları!

Numaralı gözlükler kullanın!

Çok yaygın bir yanlıştan söz etmemiz gerek. O da numaralı gözlüklerin, gözde tembelliğe ve göz bozulmalarına sebep olduğu yanılgısı. Birçok göz ve görme rahatsızlığı, yaş ilerledikçe artar. Yani numaralı gözlük kullanmak gözlerimizi bozmaz aksine gözlerin daha etkin işlev görmesini sağlar!

Ailenizdeki göz rahatsızlıklarının geçmişini araştırın!

Yakınlarınızın sahip olduğu hastalıklar size birçok ipucu verir. Ailedeki göz hastalıklarını gözden geçirerek bazı hastalıklara karşı daha fazla risk altında olup olmadığınıza karar verebilir ve önlem alabilirsiniz.