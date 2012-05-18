Gökdelenler baş ağrısı yapıyor

İSTANBUL - Kaynakların daha ekonomik kullanımı açısından tercih edilen gökdelenler birçok sağlık sorununu da neden oluyor. Gerilim tipi baş ağrısı bunlardan sadece biri.

Klimalardan kaynaklanan enfeksiyonlar, üst solunum yolu sorunlarının dışında, gökdelenlerde çalışanların en çok yakındıkları sağlık sorunlarının başında gerilim tipi baş ağrıları ve migren geliyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Dağ, yüksek katlı binalarda çalışan kişilerin yüzde 60-70’inde gerilim tipi baş ağrısı ve migren olduğunu belirtiyor.

MİGREN BEYİN DAMARLARINDA ORTAYA ÇIKIYOR

Doç. Dağ, migrenin beyin damarlarını ilgilendiren bir tip baş ağrısı olduğunu belirterek şunları söylüyor: “Migren ağrısı özellikle de genç kızlarda daha fazla görülüyor. Eğer kişinin annesinde migren varsa, kızında da ortaya çıkabiliyor. Migren erkeklerde daha nadir görülüyor. Bunun nedeninin hormonal olduğu düşünülüyor. Migrenle beraber, hastada mide bulantısı, çarpıntı, kusma, görme bozukluğu gibi belirtiler olabiliyor. Migren hemen hemen her durumda gerilim baş ağrısı ile birlikte ortaya çıkıyor.”

DEPRESYON BAŞ AĞRISINI TETİKLİYOR

Gerilim tip baş ağrısının psikolojik olup olmadığı sık sorulan bir soru. Eskiden sinir sistemi hastalığının tanısı ve tedavisi olmadığı için basit depresyona yakalanan insanlara, kendisine ve çevresine zarar vermemesi için uyuşturucu özelliği olan ilaçlar veriliyordu. Fakat son 15-20 yıldır depresyonun sinir sistemini idare eden sinirin biyokimyasının değişikliğinden kaynaklandığı anlaşıldığı için ilaçlarla tedavi edilebildiği gösterildi. Soğukta kalan bir insan nasıl grip olabilirse yoğun iş stresi de insanın sinir sisteminin biyokimyasını bozuyor. Eğer insan takıntılıysa takıntısını artırıyor, sinirliyse daha da sinirli oluyor.

DEPRESYON VARSA AĞRI 3-4 KAT ARTIYOR

Depresyonda sinir sisteminin çalışması etkilendiği için vücuttaki arızalar 2-3 kat fazla algılanıyor. Dolayısıyla depresyonu olan insanlarda baş ağrısı da görülüyor. Migreni olanlarda baş ağrısı 3-4 kat fazla görülüyor. Doç. Dağ'a göre bu nedenle kronik baş ağrısı tedavisinde antidepresan kullanmak şart. Kronik migren tedavisinde kullanılan bir diğer yöntemin de botoks olduğunu belirten Dağ, şunları söylüyor:

“Depresyon psikolojik bir sorun gibi algılansa da sinir sisteminin gribidir ve tedavisi şarttır. Önemli olan bu gribi zatürreye çevirmemek, kronik, tedavisi zor bir hale sokmamak. Ayrıca migren tipi baş ağrısında günümüzde tedaviden oldukça başarılı sonuçlar alınıyor. Örneğin çok başarıyla uyguladığımız botoks enjeksiyonu kronik migreni tamamen ortadan kaldırıyor. Migren tipi baş ağrısında sinirlerin uyarısıyla kaslarda aşırı kasılma ve spazm oluyor, hastada zonklayıcı şekilde baş ağrısı görülüyor. Başın arka kısmına, şakak kısmına, ön kısmına ve göz etrafına yaptığımız botoks kaslardaki spazmı önleyip ağrıları ortadan kaldırıyor. İlaca cevap vermeyen vakalarda botoks enjeksiyon tedavisinin başarısı daha da fazla oluyor.”







Son Güncelleme: 18.05.2012 01:31