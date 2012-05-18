Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118156
ALTIN
162.622
DOLAR
3.8387
STERLİN
5.3280
EURO
4.7215
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Gökdelenler baş ağrısı yapıyor

Kaynakların daha ekonomik kullanımı açısından tercih edilen gökdelenler birçok sağlık sorununu da neden oluyor.

Gökdelenler baş ağrısı yapıyor

Kaynakların daha ekonomik kullanımı açısından tercih edilen gökdelenler birçok sağlık sorununu da neden oluyor.

18 Mayıs 2012 Cuma 09:29
6988 Okunma
Gökdelenler baş ağrısı yapıyor
İSTANBUL - Kaynakların daha ekonomik kullanımı açısından tercih edilen gökdelenler birçok sağlık sorununu da neden oluyor. Gerilim tipi baş ağrısı bunlardan sadece biri.
Klimalardan kaynaklanan enfeksiyonlar, üst solunum yolu sorunlarının dışında, gökdelenlerde çalışanların en çok yakındıkları sağlık sorunlarının başında gerilim tipi baş ağrıları ve migren geliyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Dağ, yüksek katlı binalarda çalışan kişilerin yüzde 60-70’inde gerilim tipi baş ağrısı ve migren olduğunu belirtiyor.
MİGREN BEYİN DAMARLARINDA ORTAYA ÇIKIYOR 
Doç. Dağ, migrenin beyin damarlarını ilgilendiren bir tip baş ağrısı olduğunu belirterek şunları söylüyor: “Migren ağrısı özellikle de genç kızlarda daha fazla görülüyor. Eğer kişinin annesinde migren varsa, kızında da ortaya çıkabiliyor. Migren erkeklerde daha nadir görülüyor. Bunun nedeninin hormonal olduğu düşünülüyor. Migrenle beraber, hastada mide bulantısı, çarpıntı, kusma, görme bozukluğu gibi belirtiler olabiliyor. Migren hemen hemen her durumda gerilim baş ağrısı ile birlikte ortaya çıkıyor.”
DEPRESYON BAŞ AĞRISINI TETİKLİYOR 
Gerilim tip baş ağrısının psikolojik olup olmadığı sık sorulan bir soru. Eskiden sinir sistemi hastalığının tanısı ve tedavisi olmadığı için basit depresyona yakalanan insanlara, kendisine ve çevresine zarar vermemesi için uyuşturucu özelliği olan ilaçlar veriliyordu. Fakat son 15-20 yıldır depresyonun sinir sistemini idare eden sinirin biyokimyasının değişikliğinden kaynaklandığı anlaşıldığı için ilaçlarla tedavi edilebildiği gösterildi. Soğukta kalan bir insan nasıl grip olabilirse yoğun iş stresi de insanın sinir sisteminin biyokimyasını bozuyor. Eğer insan takıntılıysa takıntısını artırıyor, sinirliyse daha da sinirli oluyor.
DEPRESYON VARSA AĞRI 3-4 KAT ARTIYOR 
Depresyonda sinir sisteminin çalışması etkilendiği için vücuttaki arızalar 2-3 kat fazla algılanıyor. Dolayısıyla depresyonu olan insanlarda baş ağrısı da görülüyor. Migreni olanlarda baş ağrısı 3-4 kat fazla görülüyor. Doç. Dağ'a göre bu nedenle kronik baş ağrısı tedavisinde antidepresan kullanmak şart. Kronik migren tedavisinde kullanılan bir diğer yöntemin de botoks olduğunu belirten Dağ, şunları söylüyor:
“Depresyon psikolojik bir sorun gibi algılansa da sinir sisteminin gribidir ve tedavisi şarttır. Önemli olan bu gribi zatürreye çevirmemek, kronik, tedavisi zor bir hale sokmamak. Ayrıca migren tipi baş ağrısında günümüzde tedaviden oldukça başarılı sonuçlar alınıyor. Örneğin çok başarıyla uyguladığımız botoks enjeksiyonu kronik migreni tamamen ortadan kaldırıyor. Migren tipi baş ağrısında sinirlerin uyarısıyla kaslarda aşırı kasılma ve spazm oluyor, hastada zonklayıcı şekilde baş ağrısı görülüyor. Başın arka kısmına, şakak kısmına, ön kısmına ve göz etrafına yaptığımız botoks kaslardaki spazmı önleyip ağrıları ortadan kaldırıyor. İlaca cevap vermeyen vakalarda botoks enjeksiyon tedavisinin başarısı daha da fazla oluyor.”


Son Güncelleme: 18.05.2012 01:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ