Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117699
ALTIN
167.983
DOLAR
3.9296
STERLİN
5.5444
EURO
4.8393
'Dünyanın en büyük baklavası'
'Dünyanın en büyük baklavası'
Müzikle hayata tutundu
Müzikle hayata tutundu
Ticarette Afrika rüzgarı
Ticarette Afrika rüzgarı
Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor
Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor
Şiva Dinleyenleri Ağlatıyor
Şiva Dinleyenleri Ağlatıyor

Gırtlak kanserinde 'robotik cerrahi' ilk kez Türkiye'de

Türkiye'de ilk, dünyada 8'inci vaka için kullanılan gırtlak kanserinde robotik cerrahi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uygulandı.

Gırtlak kanserinde 'robotik cerrahi' ilk kez Türkiye'de

Türkiye'de ilk, dünyada 8'inci vaka için kullanılan gırtlak kanserinde robotik cerrahi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uygulandı.

22 Mart 2018 Perşembe 16:32
0 Okunma
Gırtlak kanserinde 'robotik cerrahi' ilk kez Türkiye'de

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gırtlak kanseri hastaya robotik cerrahiyle yapılan operasyon, Türkiye'de bu alandaki ilk, dünyada ise 8'nci vaka oldu.

Gırtlak kanseri teşhisiyle 2 yıldır tedavi gören 54 yaşındaki Mehmet Koş'un, ışın ve ilaç uygulamasına rağmen hastalığı yeniden ortaya çıktı. Bunun üzerine, Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Kuşçu tarafından ağız içinden girilerek hastaya robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat yapılmasına karar verildi.

Doç. Dr. Kuşçu, yaptığı açıklamada, gırtlak kanserinde uygulanan ışın ve ilaç tedavilerinin hiçbir zaman başarı şansının yüzde yüz olmadığını belirterek, "Bu tedavide, hastalığın nüksetmesi vardır. Hastalarımız, bu tür durumlarda bize geldiğinde açık cerrahiyle gırtlağın tamamının alınması ve açıkta kalan yemek borusunun da dışarıdan açık cerrahiyle dikilmesi yöntemi uygulanır." dedi.

Robotik cerrahide boyuna kesi yapmadıklarını anlatan Kuşçu, bu yöntemde ağız içerisinden gırtlağın tamamını çıkarıp yemek borusunu yine ağız içerisinden onardıklarını aktardı.

Doç. Dr. Kuşçu, açık cerrahi ile özellikle radyoterapi alan hastalarda onarılan yemek borusunda kaçaklar olabildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Yedikleri ya da hastanın tükürüğünün boyuna doğru kaçması da olabiliyor. Bu da ölüme kadar varabilecek ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Ağız içerisinden yaptığımız zaman, boyundaki açık bir şekilde kesi yapmadığımız ve kaslara dokunmadığımız için kasların altından çıkarıp onarımı yaptığımız zaman fistül dediğimiz tükürüğü ya da yemeklerin boyuna kaçma ihtimalini on kata kadar azaltan bir yöntem. Bu hastamız ağızdan girilerek robotik cerrahiyle gırtlağın tamamının çıkarıldığı Türkiye'deki ilk vakamız. Şu anda yaklaşık olarak ameliyat sonrasında üçüncü haftasında gelebilecek iyileşme potansiyeline ameliyatın ikinci gününde gelmiş durumdadır."

"Hastanın vücut yapısının uygun olması gerekiyor"

Doç. Dr. Kuşçu, operasyonun robotik cerrahiyle yapılmasının en büyük avantajlarından birisinin hastanın iyileşme süresi olduğuna dikkati çekerek, "Hastalarımız, rutin iyileşme döneminden sonra açık cerrahi de olsa robotik cerrahi de olsa nefes borusu cilde ağızlaştırma yöntemiyle yaşıyor." dedi.

Robotik cerrahiyle ameliyatını yaptıkları Mehmet Koş'un iyileşme dönemi tamamlandıktan sonra ses proteziyle konuşmasının mümkün olacağını ifade eden Kuşçu, şu bilgileri paylaştı:

"Ağız içinden yapılan robotik cerrahi yeni bir uygulama. Dünyada bilinen 7 ameliyat var. Türkiye'de ilk, dünyada 8'inci ameliyatı gerçekleştirdik. Ağız içi robotik cerrahinin standarda binecek bir yöntem olacağını düşünüyoruz. Her hastada uygulanabilmesi için hastanın boyun bölgesinin bunun için uygun olmazı lazım. Robotla ağız içinden girdiğimiz zaman o bölgeye tam hakim olabilmemiz lazım. Çok kilolu, kısa boylu hastalarda şu anda istediğimiz seviyede değil. Hastamızın vücut yapısı bu ameliyata uygun olduğu için yapabildik."

AA

Anahtar Kelimeler:
Gırtlak KanseriRobotik CerrahiHacettepe Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıklı Yaşam Aracı, 10 milyon kişiye ulaştı
Sağlıklı Yaşam Aracı, 10 milyon kişiye ulaştı
Türkiye'nin en büyük termal kenti kuruluyor
Türkiye'nin en büyük termal kenti kuruluyor
Bazı ekmeklerde tuz oranı deniz suyuna yakın
Bazı ekmeklerde tuz oranı deniz suyuna yakın
Kemik Erimesiyle Savaşın! 
Kemik Erimesiyle Savaşın! 
Down sendromlu bireyler için 100 bin imza arıyor
Down sendromlu bireyler için 100 bin imza arıyor
La Roche Posay ile Mükemmel Bir Cilde Kavuşun
La Roche Posay ile Mükemmel Bir Cilde Kavuşun
10 kişiden biri uykusuz
10 kişiden biri uykusuz
DİNLENME İHTİYACI DUYUYORSANIZ DİKKAT
DİNLENME İHTİYACI DUYUYORSANIZ DİKKAT
Tüfenkci'den '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Tüfenkci'den '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ