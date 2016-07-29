Gıda Zehirlenmesine dikkat

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, yaz aylarında otel ve restoranlarda zeytinyağlı, salata, sütlü tatlı ve pasta gibi soğuk tüketilen gıdaların, soğuk hatlarda bulunmasının gıda güvenliği açısından temel bir gereklilik olduğunu, önceden pişirilmiş olan et, tavuk ve balık yemeklerinin servis öncesinde sıcak tutulmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Saner, özellikle gıda zehirlenmelerinin en sık karşılaşıldığı yaz aylarında gıda güvenliğine ilişkin açıklama yaptı.

Seyahat sırasında yiyecek ve içeceklerin araçta taşınması tercih edildiğinde ürünün gerektirdiği soğuk koşulların sağlanmasının önemine dikkati çeken Saner, soğuk ortam sağlanmaz ise özellikle süt ve et gibi ürünlerde meydana gelebilecek bozulmanın gıda zehirlenmesi riski oluşturabileceğine işaret etti.

Saner, tüketicileri molalarda, otel/restoran ve benzeri yerlerde açık ve menşe belirsiz sular içmemesi, şişelenmiş suların tercih edilmesi konusunda uyararak, şöyle devam etti:

"Otel ve restoranlarda zeytinyağlı, salata, sütlü tatlı ve pasta gibi soğuk tüketilen gıdaların, soğuk hatlarda bulunması gıda güvenliği açısından temel bir gerekliliktir. Özellikle yüksek protein içeren önceden pişirilmiş olan et, tavuk ve balık yemeklerinin servis öncesinde sıcak tutuluyor olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu tip gıdaların ortam sıcaklığında ve üstü açık bir şekilde sunulması çok yüksek oranda zehirlenme riskini beraberinde getirmektedir. Servis yapan kişilerin ve restoran tuvaletlerinin temizliğine dikkat edilmelidir. Hijyenik olmayan yerlerden kesinlikle uzak durulmalı, kokusundan ve görüntüsünden şüphe duyulan gıdalar tüketilmemelidir."

Ürünlerin doğru sıcaklıklarda muhafaza edilip edilmediğinin etiketinden kontrol edilmesi gerektiğini anlatan Saner, alışveriş konusunda şu önerileri sıraladı:

"Et, tavuk, balık gibi çabuk bozulabilen gıdaları ve dondurulmuş ürünleri alışverişinizin sonunda alın. Eğer hemen tüketilmeyecekse dondurulmuş ürünleri çözülmeden eve ulaştırarak buzluğa yerleştirin. Olması gereken fiyatın altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşın. Çabuk bozulabilen süt ürünleri, taze ve çiğ et ürünleri ve balık gibi gıdaları buzdolabında (0-4 derecede) uygun sıcaklık saklayarak kısa sürede tüketin. Dondurulmuş ürünleri asla ortam sıcaklığında çözdürmeyin, donmuş ürünleri buzdolabında (0-4 derecede) ya da mikrodalga fırında çözdürün. Çözülmüş ürünü bir daha dondurmayın. Sebze ve meyveleri iyice yıkadıktan sonra tüketin."