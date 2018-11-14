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Geri ödeme listesine 62 ilaç eklendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu kararıyla 62 ilacı bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil etti.

Geri ödeme listesine 62 ilaç eklendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu kararıyla 62 ilacı bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil etti.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:22
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Geri ödeme listesine 62 ilaç eklendi

ANKARA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu kararıyla kalp, KOAH, HIV, parkinson, alzaymır ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçların da aralarında bulunduğu 62 ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonunda alınan kararlara göre 62 ilacın, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildiğini bildirdi.

Selçuk, "Eş değer olan bu ilaçlar sayesinde, sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk. Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, HIV, parkinson, alzaymır, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır." ifadesini kullandı.

Eklenen ilaçların 58'inin daha önce eş değerlerinin bulunduğunu, 4 ilacın ise daha önce eş değerinin olmadığını belirten Selçuk, yeni listeyle bu 4 ilacın kullanıldığı tedaviler için de alternatifler ve erişim kolaylıkları doğduğunu aktardı.

"Yıllık 6 milyon lira tasarruf öngörüyoruz"

Geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 58'inin yerli üretim, 4'ünün ise yabancı üretim olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"62 ilacın, özellikle eş değer olanların ilaç listesine girmesiyle, ilaç tercihinde zenginleşme ve erişim kolaylığının yanı sıra yaklaşık 6 milyon lira yıllık tasarruf öngörüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8 bin 467'ye ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

AA

Anahtar Kelimeler:
IlaçÇalışma Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıAile
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