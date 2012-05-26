Gereksiz sezaryena yaptırım uygulanacak

BALIKESİR
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Gereksiz yere sezaryen oranlarını çok yükseltmiş olan özel hastanelerle ilgili yaptırımlarımız olacak. Bunu da önümüzdeki aylardan itibaren bütün Türkiye'de yaşayacağız'' dedi.
AA
Bakan Akdağ, "'Gereksiz yere sezaryen oranlarını çok yükseltmiş olan özel hastanelerle ilgili yaptırımlarımız olacak" dedi.
BALIKESİR
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Gereksiz yere sezaryen oranlarını çok yükseltmiş olan özel hastanelerle ilgili yaptırımlarımız olacak. Bunu da önümüzdeki aylardan itibaren bütün Türkiye'de yaşayacağız'' dedi.
AA