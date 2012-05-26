Gereksiz sezaryena yaptırım uygulanacak

BALIKESİR

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Gereksiz yere sezaryen oranlarını çok yükseltmiş olan özel hastanelerle ilgili yaptırımlarımız olacak. Bunu da önümüzdeki aylardan itibaren bütün Türkiye'de yaşayacağız'' dedi.