Genetik haritamızı çıkaracak ilk ekip ABD yolcusu

ANKARA - Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilecek "Türkiye Genom Projesi" kapsamında, Türkiye'de en sık görülen kanserlerin genetik haritasını belirlemek için görevlendirilen 40 bilim insanı, eğitim almak üzere Şubat ayında ABD'ye gidecek.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile alanda çok önemli projelere imza atıldığını, kanserden korunma ve tedavi uygulamalarına ilişkin, hem yüksek teknolojinin sağlık hizmetine sunulması hem de hastalıkla mücadele kapsamında vatandaşın farkındalığının artırılabilmesi amacıyla birçok yenilik yapıldığını söyledi.

Kanser tedavisinde genetik özelliklerin belirlenebilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Gümüş, mevcut durumda Türkiye'deki kanser vakalarının genetik taramalarının tam olarak yapılamadığını bildirdi. Gümüş, bunların kurulacak GENOM merkezlerinde yürütülen çalışmalarla ortaya konulacağını belirtti.

Amerika başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde kanser tedavilerinin bu tip çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda yapıldığına işaret eden Gümüş, bu projeyle Türkiye'ye özgü genetik özelliklerin belirleneceğini ve buna göre sağlık stratejisinin planlanacağını aktardı.

Genetik özelliklere göre ilaç geliştirilecek

İlaç sektörünün de belirlenen genetik özelliklere göre yeni araştırma ve geliştirme çalışmaları yapacağına dikkati çeken Gümüş, şunları kaydetti:

"Sektör, kanserde etkili olan genetik özelliklere göre ilaç geliştirecek. Böylece genetik özelliklere göre hazırlanmış kanser ilaçları tedavi protokolünde bulunacak. Örneğin, şu anda Türkiye'de, ABD'deki meme kanserinin gen çalışmalarına karşı geliştirilen ilaçlar, biz o ilaçları kullanıyoruz ama belki bizim daha farklı genetik bozukluklarımız var. Proje ile bunlar belirlenecek ve tedavi ona göre yapılacak."