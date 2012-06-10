Gençlere B12 uyarısı

ANKARA



Ufuk Üniversitesi'nde bilişsel bozuklukların tespite yönelik yapılan araştırma, gençlerdeki konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık, halsizlik gibi şikayetlerin B12 vitamini eksikliğinden kaynaklandığını ortaya koydu.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Demirtaş, gençler arasında özellikle konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık, bellek bozukluğu gibi bilişsel yakınmalar ve halsizlik, uyuma isteği gibi genel yakınmaların giderek arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

''Psikoloji ana bilim dalıyla birlikte öğrencilerimize ve akademik personele bilişsel bozuklukları değerlendirdirme testi uygulanarak, bu tür şikayetleri olan kişilerin kandaki vitamin 12 düzeylerini eş zamanlı karşılaştırdık. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gençlerde B12 eksikliğinin çok çarpıcı düzeylerde olduğunu gördük. Gençler arasında çok sesiz bir şekilde B12 eksikliği artıyor ve bu durum gençlerin bilişsel durumlarını tehdit ediyor. B12 eksikliğine bağlı konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık, bellek bozukluğu gibi şikayetler ortaya çıkıyor''