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Genç uzmanlar "anne ölümleri" hakkında bilgilendirildi

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği tarafından, anne ölümlerinin azaltılmasına yönelik "Maternal ve Perinatal Mortalite ve Morbiditenin Azaltılması Asistan Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Genç uzmanlar "anne ölümleri" hakkında bilgilendirildi

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği tarafından, anne ölümlerinin azaltılmasına yönelik "Maternal ve Perinatal Mortalite ve Morbiditenin Azaltılması Asistan Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:38
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Genç uzmanlar "anne ölümleri" hakkında bilgilendirildi

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği tarafından, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda anne ölümlerinin azaltılmasına yönelik "Maternal ve Perinatal Mortalite ve Morbiditenin Azaltılması Asistan Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, yaptığı açıklamada, anne ve bebek ölümleri konusunda asistanlarda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelindiğini söyledi.

Toplantıda anne ve bebek ölümlerinin nedenleri ve önlenmesi konularının ele alındığını belirten Karateke, "Genç arkadaşlarımız bu işi ne kadar çok kavrar, ne kadar çok üstlenir ve benimserse eminim ki 10 yıl sonra ülkemizde anne ölümleri yok denecek seviyelere mutlaka inecek. Onun için hedef grubumuz genç uzmanlarımız ve asistanlarımız. Onlara bu konuları öğretmek için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de kadın doğum uzmanları olarak birinci görevlerinin anne ve bebek ölümlerini azaltmak olduğunu vurgulayan Karateke, bu nedenle yeni yetişen genç uzmanlara bu işi benimsetmek istediklerini dile getirdi.

Bugün toplantının ilkini gerçekleştirdiklerini aktaran Karateke, şöyle devam etti:

"Tüm konuşmacılar genç uzmanlarımız ve asistanlarımızdan oluşuyor. Oturum başkanları ise kendi hocaları. Genç uzmanlar, asistanlar konuşacak, eleştiriler hocalarından gelecek. Dolayısıyla bu toplantı dizayn şekli itibarıyla Türkiye'de diğer tüm uzmanlık dallarında da bir ilk. Etkinliğimizi bu konu içeriğiyle belli periyotlarda yapmaya devam edeceğiz."

"Doktorlarımızın bu zorlu durumla baş etmelerini amaçlıyoruz"

Derneğe bağlı Türkiye Kadın Doğum Asistanları ve Genç Uzmanlar Organizasyonu İkinci Başkanı Buğra Coşkun da eğitim araştırma, üniversite ve ilçe hastanelerinde kadın doğum pratiğinde daha çok genç uzmanlar ve asistanların elini taşın altına koyduğunu söyledi.

Doktorların mesleğin başında riskli doğumlarla karşılaşabildiğine işaret eden Coşkun, "Derneğimiz olarak genç meslektaşlarımızın bu tür eğitim programlarıyla bilgi ve beceri seviyelerini yükselterek bu zorlu durumla baş etmelerini amaçlıyoruz." dedi.

Organizasyonun Yönetim Kurulu Üyesi Refik Ersin Eroğlu da toplantıya birçok farklı ilden doktorun katıldığını ve konuşmaların verimli geçtiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kadın Doğum UzmanlarıProf. Dr. Ateş KaratekeSağlık Bakanlığı
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