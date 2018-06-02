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Genç hemşireleri 'sağlıktaki değişimle motive ediyor

Çok sevdiği hemşireliği 43 yıldır ilk günkü gibi aynı heyacanla sürdüren İzmirli Aysel Ceylan, boş zamanlarında genç meslektaşlarına sağlık alanındaki değişimi anlatıyor.

Genç hemşireleri 'sağlıktaki değişimle motive ediyor

Çok sevdiği hemşireliği 43 yıldır ilk günkü gibi aynı heyacanla sürdüren İzmirli Aysel Ceylan, boş zamanlarında genç meslektaşlarına sağlık alanındaki değişimi anlatıyor.

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:10
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Genç hemşireleri 'sağlıktaki değişimle motive ediyor

İzmir'de mesleğine olan tutkusuyla dikkat çeken 43 yıllık hemşire Aysel Ceylan, mesai saati dışında sık sık deneyimlerini paylaştığı genç meslektaşlarını sağlıkta yaşanan bu değişim ve yenilenmeyle motive etmeye çalışıyor.

Milas Sağlık Kolejinde mezun olduktan sonra Türkiye'nin birçok kentinde görev yapan 64 yaşındaki Ceylan, 1985 yılından bu yana Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışıyor.

Farklı birimlerde hastalara sağlık hizmeti veren Ceylan, çok sevdiği mesleğini ilk günkü gibi aynı heyecanla sürdürüyor.

Emeklilik hakkını elde etmesine rağmen görevine devam eden 43 yıllık hemşire, öğle arası ve iş çıkışı zamanlarında tecrübelerini genç meslektaşlarıyla paylaşıyor.

Mesleğe yeni başlayan hemşireleri yalnız bırakmayan onları zaman zaman hastane içindeki eski tıbbi cihazların sergilendiği müzeye de götüren Ceylan, burada geçmişteki sağlık hizmetlerini ve yaşadıkları zorlukları anlatıyor.

Aysel Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hemşire kıyafetini giyip göreve başladığı ilk gününü hala unutamadığını söyledi.

Mesleğinin severek yaptığını belirten Ceylan, hemşireliğin zor ama bir o kadar da özveri istediğine işaret etti.

En mutlu anlarının hastalarının sağlığına kavuştuğunu gördüğü zamanlar olduğunu vurgulayan Ceylan, "43 yıllık hemşire olduğum için göreve yeni başlayan genç meslektaşlarım hastane de önce benimle tanışmak istiyor. Onlara işlerini çok sevmelerini anlatıyorum. Hep beraber ekip içinde çalışıp hastalara yardımcı olmalarını istiyorum." dedi.

Bu yıl sonu yaş haddinden emekliye ayrılacağına üzüldüğünü ifade eden Ceylan, son güne kadar mesaisine gelip hastaları ve genç hemşirelerle birlikte olmak istediğini aktardı.

Göreve başladığı yıllardaki tıp olanaklarının çok yetersiz olduğunu anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"İlk göreve başladığımda imkansızlıklar çoktu. Şimdi bütün hastanelerimiz modern cihazlarla donatılmış durumda. Mesleğe ilk başladığımızda enjektörleri kaynatarak kullanıyorduk. Sağlık yatırımları da arttı. Ben de bu değişimi meslektaşlarıma anlatıyorum. Gerçekten şu an her şey hastaların sağlığı için. Bize düşen bu hizmeti en güzel şekilde sunabilmek."

Hemşire Halide Demir ise Ceylan'daki çalışma azminin tüm genç meslektaşlarına örnek olduğunu ifade etti.

Hemşirelerden Nuray Aşkalli de Ceylan'dan çok şey öğrendiğini, ilk günkü heyecanla hala mesleğini yaptığını dile getirdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Ünal ise hastaneye ilk tayin olduğunda Aysel hemşireyle tanıştığını, zaman içinde onun çalışma performansını görünce tüm çalışanlara örnek gösterdiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hemşire Aysel CeylanMilas Sağlık Koleji
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