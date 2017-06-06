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Gen terapisi ileri düzeydeki alerjilere çare olabilir

Bilim adamları alerjiye yol açan bağışıklık tepkilerini gen terapisiyle durdurabilen bir tedavi geliştirdi.

Gen terapisi ileri düzeydeki alerjilere çare olabilir

Bilim adamları alerjiye yol açan bağışıklık tepkilerini gen terapisiyle durdurabilen bir tedavi geliştirdi.

06 Haziran 2017 Salı 14:59
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Gen terapisi ileri düzeydeki alerjilere çare olabilir

Bilim adamları alerjiye yol açan bağışıklık tepkilerini gen terapisiyle durdurabilen bir tedavi geliştirdi.

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi UQ Diamantina Enstitüsü araştırmacıları, hayvanlar üzerinde yaptıkları deneylerde astımda alerjik tepkiye yol açan bağışıklık hücrelerini gen terapisiyle hissizleştirerek "etkisiz hale getirmeyi" başardı.

Semptomların bağışıklık hücrelerinin alerjiye yol açan nesnedeki bir proteine verdiği tepkiyle ortaya çıktığını ifade eden bilim adamları, "T-hücreleri" denilen bu bağışıklık hücrelerinin alerjiye karşı bir "bağışıklık hafızası" oluşturduğu ve tedavilere karşı yoğun bir direnç geliştirdiğini belirtti.

Alerjik tepkiyi önlemek için hücrelerin bağışıklık hafızasını "silmeyi" amaçlayan bilim adamları, hayvandan aldıkları kan hücrelerine alerjiye yol açan proteini düzenleyen bir gen ekleyip yeniden hayvana enjekte etti.

Yenilenen kan hücrelerinin, alerji proteininin bağışıklık tepkisine yol açmadan vücutta tutulmasına olanak sağladığı kaydedildi.

Bilim adamları, yöntemin insanlar üzerinde yapılan deneylerde başarılı olması halinde tek bir terapiyle alerjiye karşı ömür boyu koruma sağlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Araştırmanın bulguları, "JCI Insight" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:
Bilim AdamlarıAlerjiye Yol AçanGen TerapisiSağlık
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