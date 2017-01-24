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Geleneksel hacamat tedavisi emin ellerde sürdürülüyor

Geleneksel yöntemlerin sağlıksız koşullarda yapılmasını engellemek amacıyla başlatılan uygulama kapsamında Bartın'da kurulan hacamat ünitesi, uzman hekimler eşliğinde halka hizmet veriyor.

Geleneksel hacamat tedavisi emin ellerde sürdürülüyor

Geleneksel yöntemlerin sağlıksız koşullarda yapılmasını engellemek amacıyla başlatılan uygulama kapsamında Bartın'da kurulan hacamat ünitesi, uzman hekimler eşliğinde halka hizmet veriyor.

24 Ocak 2017 Salı 13:39
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Geleneksel hacamat tedavisi emin ellerde sürdürülüyor

BARTIN -  Bartın'da, geleneksel tedavi yöntemlerinin sağlıksız koşullarda yapılmasını engellemek amacıyla Sağlık Bakanlığınca kurulan hacamat ünitesi, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Tarihinin, M.Ö. eski Mısırlılara kadar dayandığı ifade edilen ve halk arasında "hacamat" olarak bilinen kupa terapisi, Bartın Devlet Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi (GETAT) aracılığıyla, halk arasında "merdivenaltı" şeklinde tabir edilen sağlıksız ortamlardan alınarak, uzman hekimler eşliğinde vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Milattan önce Hint tıp yöntemleri arasında yer alan, antik dönemlerde de Mezopotamya, Mısır ve Yunanistan'da uygulanmasının yanı sıra İslam peygamberi Hz. Muhammed'in de Müslümanlara önerdiği hacamat, tamamlayıcı tedavi yöntemleri arasında sayılıyor.

Bartın Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Musa Soyvural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hacamatın tarihinin 5 bin yıl önce eski Mısırlılara kadar dayandığını söyledi.

Hacamatın, Hz. Muhammed tarafından uygulanması için Müslümanlara önerildiğini de hatırlatan Soyvural, "Bu uygulama birçok kavim tarafından yapıldı, 5 bin yıldan daha eski bir tedavi şekli. Bu, zamanında hem koruyucu hem de tedavi edici hekimlik olarak kullandığımız bir yöntemdir." diye konuştu.

"Hacamat çok ciddi bir detoks ve temizlenmedir"

Hacamatın artık yavaş yavaş günümüzde Sağlık Bakanlığı kontrolü altında, hekimlerce ve aynı zamanda sıhhi şartlarda yapılan tamamlayıcı tıp tedavisi haline getirildiğini anlatan Soyvural, şöyle devam etti:

"Artık vatandaşlarımıza kupa tedavisi, kupa terapisi yapıyor hale geldik. Hacamat çok ciddi bir detoks ve temizlenmedir. Aynı zamanda dolaşım sistemi ve kılcal damarlarda kan dolaşımının düzenlenmesi, kas, eklem ağrıları ile birçok hastalığa iyi gelmektedir." 

AA

Anahtar Kelimeler:
GelenekselHacamatTedavi
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