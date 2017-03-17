Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınlarda yaş ilerledikçe, özellikle 35 yaşından sonra yumurtalıklardaki yumurta sayısının azaldığını, yumurtaların kalitesinin de düştüğünü belirtti.

En ideal doğum yaşının eskiden beri 21-29 olarak bilindiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Günümüzde bu ideal doğum yaşı için 25-35 diyebiliriz. Çünkü 35 yaşından sonra gebe kalma şansı azalıyor. Yumurtalıklardaki yumurta sayısı belirli bir sayıda. Yaş ilerledikçe bu sayı azalıyor. Kadınların 40 yaşından sonra gebe kalma şansı çok düşük, 45'inden sonra 'olmaz' gibi diyoruz."

İleri yaş gebelikte düşük riski

İleri yaş gebeliğinde düşük riskinin yüzde 40-50 olduğunu anlatan Şahin, "Bu nedenle daha erken yaşta çocuk sayısını tamamlamak lazım. Günümüzde evlendikten sonra da 'akademik kariyerimi tamamlayayım, iş hayatımda ilerleyeyim, maddi durumumuzu iyileştireyim' derken yaş ilerliyor ve gebelik gecikiyor. Kadınların üreme sorunlarında hep erken gebelik dile getiriliyor, ancak geciktirilmiş gebelik gözden kaçıyor. Günlük hayatımızda biz hekimler çocuk özleminde olan, ancak bu nedenlerden dolayı gebe kalamayan çok sayıda kadınla karşılaşıyoruz." diye konuştu.